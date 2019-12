Box Office USA: "Kraina lodu II" bije kolejne rekordy

Po świetnym starcie przed tygodniemnie zwalnia tempa i bije kolejne rekordy. Jest najlepiej sprzedającym się filmem w historii w okresie związanym z Dniem Dziękczynienia. Konkurencja też się dobrze spisała. Przede wszystkim, którego otwarcie jest dużo lepsze od przedweekendowych prognoz. Spora część starszych tytułów zanotowała zaś minimalne spadki. Mimo to ogólnie tegoroczny weekend z Dniem Dziękczynienia jest gorszy od rekordu sprzed roku, który wynosi 315,4 mln dolarów. Według szacunków comScore, w tym roku Amerykanie w ciągu pięciu dni zostawili w kinach 263,7 mln dolarów.Prawie połowa tej kwoty wydana została na. Według zachowawczych szacunków Disneya animacja w ciągu pięciu dni zarobiła 123,7 mln dolarów. Inne studia prognozują 126,3 mln dolarów. Jest to nowy rekord długiego weekendu związanego z Dniem Dziękczynienia i dopiero drugi film w historii, który w ciągu pięciu dni w tym czasie zarobił ponad 100 milionów dolarów. Pierwszym były(109,9 mln dolarów).W sam weekendzgarnęła (według szacunków Disneya) 85,3 mln dolarów. Jest to pierwszy film w historii, którego wpływy w weekend po Dniu Dziękczynienia przekroczyły 80 milionów dolarów. Dotychczasowy rekordzista,, zgarnął 74,2 mln dolarów i był jedynym do teraz filmem, który przekroczył granicę 70 milionów.pobiła też rekord wpływów animacji podczas drugiego weekendu wyświetlania. Do tej pory najlepszym wynikiem mogli pochwalić się- 80,3 mln dolarów.Wielkim pozytywnym zaskoczeniem okazał się nowy film Riana Johnsona . Prognozy sugerowały, że wpływy po pięciu dniach wyniosą między 20 a 30 mln dolarów. Tymczasem Lionsgate teraz twierdzi, że obraz zarobił 41,7 mln dolarów. W tym roku jest to drugi najlepszy wynik studia. Tylkosprzedawał się lepiej mając po pięciu dniach 69 milionów dolarów na koncie. W sam weekendzgarnęło 27 milionów.Solidnym startem popisał się też dramat. W ciągu pięciu dni zarobił 15,8 mln dolarów, z czego 11,7 mln w sam weekend. Ponieważ obraz zdobył uznanie widzów (A- w CinemaScore), niektórzy sądzą, że łącznie może zgarnąć nawet 50 milionów dolarów.Aż cztery spośród starszych tytułów pierwszej dziesiątki zanotowały minimalne spadki w porównaniu z poprzednim weekendem. Są to:(-7%),(-11%),(-15%) i(-16%).Pierwsza dziesiątka wygląda więc tak:Grudzień rozpocznie się w amerykańskich kinach (jak zwykle) spokojnie. Planowana jest tylko jedna duża premiera: familijna produkcja, którą w Polsce oglądaliśmy w sierpniu,