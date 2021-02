Box Office USA: "Krudowie 2" ponownie liderem cherlawego rynku

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych wciąż jest dla kin bardzo zła. Połączenie pandemii COVID-19 i kryzysu energetycznego związanego ze atakami zimy doprowadziło do tego, że Amerykanów w kinach praktycznie nie ma. A trzeba też pamiętać, że czynnych jest mniej niż połowa przybytków X Muzy.W tych warunkach najlepiej radzi sobie animacja " Krudowie 2: Nowa Era ". To był 13. weekend produkcji w amerykańskich kinach, a mimo to obraz sprzedawał się lepiej od wszystkich, dużo młodszych konkurentów. Jednak do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 1,7 mln dolarów.Universal Pictures ma jednak powody do świętowania. Łączne wpływy animacji, którą można oglądać bez wychodzenia w domu w usługach VOD, przekroczyły 50 milionów dolarów. Jest to druga premiera od momentu zamknięcia największych sieci kinowych w połowie marca ubiegłego roku, której udało się to zrobić. Pierwszą był " Tenet " z wynikiem łącznym 57,9 mln dolarów.Oprócz " Krudów 2 " tylko jeszcze " The Little Things " Warner Bros. zdołał pokonać w weekend granicę miliona dolarów. Wpływy wyniosły 1,2 mln dolarów. Pozwoliło to filmowi awansować na drugie miejsce wyprzedzając ubiegłotygodniową nowość " Judas and the Black Messiah ".W pierwszej dziesiątce znalazła się tylko jedna nowość, ale tylko nieoficjalnie. Chodzi o " Nomadland ". Disney postanowiło bowiem nie ujawniać wpływów filmu obawiając się, że przeszkodzi to mu w zgarnięciu Oscarów (jest faworytem do nagród). Nic dziwnego. Według szacunków portalu Deadline obraz zarobił zaledwie 503 tysiące dolarów, co daje dopiero siódme miejsce. Warto jednak pamiętać, że " Nomadland " można też obejrzeć na należącej do Disneya platformie Hulu. Z drugiej strony, niemal wszystkie wyżej notowane tytuły również można oglądać legalnie bez wychodzenia z domów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: