Box Office USA: (Tak jakby) Rekordowy dla Sony Dzień Niepodległości

Studio Sony triumfuje. Ogłosiło, żeustanowił nowy rekord 6-dniowego otwarcia dla swoich produkcji. Widowisko zarobiło bowiem 185 milionów dolarów (inne studia podają odrobinę mniej, bo 184,5 mln). Dotychczasowy rekord wytwórni wynosił 180,1 mln dolarów i został ustanowiony w 2004 roku przezJednak po uwzględnieniu dzisiejszych cen biletów, druga część trylogii Sama Raimiego wypada dużo lepiej. Jej wynik to bowiem aż 261,3 mln dolarów. W tym zestawieniu wyższe wyniki osiągnęły też pozostałe części trylogii:(230,8 mln dolarów) i(223,6 mln).Ogólnie, 185 milionów dolarów jest 23. najlepszym 6-dniowym otwarciem w historii. I trzecim najlepszym w tym roku, po(452,4 mln dolarów) i(187,6 mln). Czyni to również z widowiska Sony 16. premierę tego roku, której wpływy przekroczyły w USA granicę 100 milionów dolarów.W sam weekendzarobił 93,6 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik weekendu przypadającego po Dniu Niepodległości. Rekordzistą pozostajez kwotą 97,9 mln dolarów. Weekendowy wynik nowych przygód Człowieka-Pająka jest jednak rekordowy dla wtorkowej premiery. W tym zestawieniu dotychczasowym najlepsza była pierwsza część(70,5 mln dolarów).pobił też dotychczasowy rekord wpływów z wtorku. Jest dopiero drugim, po(35,0 mln dolarów), tytułem, którego wtorkowe zarobki przekroczyły 30 milionów dolarów. Rekordto 39,3 mln dolarów.Mieszane uczucia muszą panować w siedzibie A24.nie stało się przebojem na miarę kampanii, jaką studio prowadziło w Ameryce. W weekend obraz zarobił 6,6 mln dolarów, co dało dopiero szóste miejsce w weekendowym zestawieniu. Obraz sprzedał się jedynie w dużych miastach, za to został całkowicie zignorowany na prowincji.Ponieważ jednak film miał premierę w środę, to łącznie na koncie znajduje się 10,9 mln dolarów. Na papierze jest to drugi najlepszy wynik 5-dniowego otwarcia A24 (rekordzistą jestz kwotą 17,2 mln dolarów). Niewiele to jednak mówi, ponieważ zdecydowana większość najbardziej kasowych tytułów studia wchodziła w wąskiej dystrybucji i kumulowała bogactwa na przestrzeni wielu tygodni.może mieć problem z trafieniem do pierwszej piątki najbardziej kasowych tytułów A24. Aby tak się stało, jego łączne wpływy muszą przekroczyć 25,1 mln dolarów.Cała świąteczna dziesiątka wygląda następująco:W piątek do kin wejdą dwie duże premiery: komediaoraz opowieść o krwiożerczym aligatorze