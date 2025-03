Box Office USA: Śnieżka króluje w kinach. Ale nie ma czego świętować

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 21-23 marca 2025



W siedzibie Disneya wszyscy muszą odczuwać silne deja vu. Wraz z premierą filmuprzywołane zostały wszystkie demony 2023 roku, kiedy to produkcje Disneya zdobywały pozycję lidera, ale z wynikami, które ostatecznie skazywały je na bycie finansowymi porażkami.rzeczywiście zajęła pierwsze miejsce. Jest to jednak w mniejszym stopniu zasługa filmu, a w większym braku jakiejkolwiek konkurencji. W kinach wciąż straszą puste sale. Na ich tlemoże tworzyć iluzję sukcesu. Według bowiem obecnych szacunków, baśniowe widowisko zarobi na otwarcie 43 mln dolarów. To 10x więcej od numeru dwa na liście.Normalnie numer jeden byłby powodem do radości. Niestety w przypadkuto zdecydowanie za mało. Produkcja pochłonęła bowiem zawrotną kwotę 270 milionów dolarów. Otwarcie poniżej 60 milionów dolarów (które w ogóle nie wchodziło w grę, prognozy przed premierą mówiły o 50 milionach) oznacza klapę.I wygląda na to, że może być jeszcze gorzej.dostała bowiem tylko B+ w CinemaScore, co oznacza, że szanse na masowe polecanie sobie filmu są znikome. Dla porównania, który na otwarcie zarobiłmiał ocenę A-, co przełożyło się nazarobionych w ostateczności w amerykańskich kinach.może nawet tyle nie zarobić.Na słabości Disneya nie skorzystała konkurencja., choć tym razem nie aż tak bolesną. Robertem De Niro zarobiło na otwarci 3,2 mln dolarów. Budżet produkcji wyniósł zaś około 50 milionów dolarów.Pozostałe trzy nowości miały tak znikome wpływy, że nawet nie znalazły się w pierwszej dziesiątce. Ba, choć żadna z nich nie jest technicznie nowością w szerokiej dystrybucji, to i tak nie udało im się osiągnąć średniej na kino w wysokości tysiąca dolarów.Horrorwyprodukowany przez Sama Raimiego , który w obsadzie ma Billa Skarsgarda Anthony'ego Hopkinsa zarobił na dzień dobry 964 tys. dolarów. Horror SF z Eizą González zgarnął 716 tys. dolarów. Az próbującym wrócić do Hollywood Jonathanem Majorsem (sam film powstał jeszcze przed skandalami) zdobył na dzień dobry tylko 700 tysięcy dolarów.Nic nie wskazuje na to, by w nadchodzący weekend sytuacja w jakikolwiek sposób się poprawiła. Podczas gdy przed rokiem nowością było widowisko " Godzilla i Kong: Nowe imperium " (80 mln dolarów na otwarcie), teraz Amerykanie do wyboru będą mieć: horror i czarną komedię w jednym od A24, akcyjniak ze Stathamem oraz, czyli nowy horror twórcy netfliksowego hitu " Kontrola bezpieczeństwa ". W pierwszej dziesiąte prawie na pewno zadebiutuje bollywoodzkie widowisko