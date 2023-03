Box Office USA: Amazon triumfuje. Rekordowe otwarcie "Creed III"

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 3-5 marca Top 10



ma powody do zadowolenia. Zakupza 8,45 mld dolarów zaczyna przynosić pierwsze owoce.to pierwsza naprawdę duża produkcja studia, która trafia do amerykańskich kin. I od razu mamy rekordowe otwarcie.Według niedzielnych szacunkówzarobił już. Jest to najlepsze otwarcie Amazonu w amerykańskich kinach, a także najlepszy start filmu z cyklu Rocky/Creed (dotychczasowym rekordzistą był- 35,6 mln dolarów). W całej historii MGM tylko trzy filmy mogą pochwalić się lepszym otwarciem: dwa Bondy oraz pierwsza częśćJedna uwaga: 58,6 mln dolarów nie jest rzeczywistym wynikiem z weekendu. Studio doliczyło do niego nie tylko wpływy z czwartkowych pokazów przedpremierowych (4,03 mln dolarów), co jest już od lat regułą, ale także z poniedziałkowych i wtorkowych pokazów specjalnych (1,42 mln dolarów).prawdopodobnie idzie po rekord serii, który obecnie wynosi 127,9 mln dolarów (). Ma bowiem A- w CinemaScore, a to oznacza, że w kolejnych tygodniach powinien notować umiarkowane spadki.Tymczasem fani anime udowodnili, że nie potrzebują nowego filmu z ich ukochanej serii, by tłumnie stawić się w kinach. Wystarczy skleić w całość trzy odcinki z dwóch seriali i voila.zarobiło na dzień dobry. Tylko sześć filmów anime miało w USA lepszy start, w tym(22,8 mln dolarów w kwietniu 2021 roku).Dosłownie na chwilę do amerykańskich kin trafił film Guya Ritchiego , który na świecie był pokazywany dwa miesiące temu. Niestety wynik jest na tyle słaby, że nie zmieni planów dystrybucyjnych. Na otwarcie (i de facto zamknięcie) film zarobił tylkoTrzy duże premiery będą walczyć o uwagę widzów w najbliższy piątek. Sony zaproponuje spotkanie z Adamem Driverem i dinozaurami w widowisku. Paramount sprawdzić, czymoże być sukcesem, choć jego akcja została przeniesiona do Nowego Jorku. Z kolei Focus pochwali się filmem, czyli remakiem najlepszego hiszpańskiego filmu 2018 rokuPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?