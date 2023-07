Box Office USA: Atomowa potęga różu! Barbie lepsza niż Mroczny Rycerz

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 28-30 lipca



mknie przez kina z prędkością, której pozazdrościć jej może Flash . Widowisko zarobiło - według aktualnych prognoz - kolejne 93 miliony dolarów. Tym samym pobiłoJuż teraz, zaledwie po 10 dniach wyświetlania,Te 10 dni wystarczyło bowiem do przekroczenia 350 milionów dolarów.osiągnęła tę granicę w takim samym czasie co:orazW poniedziałekna podium najbardziej kasowych premier tego roku. Parę dni później będzie już numerem dwa.. Film zarobił fenomenalne 46,2 mln dolarów. ToDotychczasowym liderem byłz "marnymi" 28,3 mln dolarów. Ogólnie rekordzistą w tej kategorii pozostajez kwotą 60,1 mln dolarów.Tymczasem Disney zalicza kolejną w tym roku wtopę .miał według mało optymistycznych prognoz zarobić w okolicach 30 milionów dolarów. Aktualne szacunki mówią jednak zaledwie o 24,2 mln dolarów. Według amerykańskich mediów. Twórcy będą mieli szczęście, jeśli z amerykańskich kin uda się uzbierać przynajmniej jego połowę. Jedyny plus to stosunkowo niezła opinia tych, którzywidzieli. W CinemaScore film otrzymał B+.Za to A24 wie, jak sprzedawać horrory.zarobił na otwarcie aż 10 milionów dolarów. Budżet horroru wyniósł zaledwie 4,5 mln dolarów. Jednak samo A24 zapłaciło parę milionów więcej, by zdobyć prawo do dystrybucji tego australijskiego filmu w USA. Opłaciło się. Już teraz jest toMamy też dobre wiadomości dla fanów Toma Cruise'a . Amerykańskie kina spisałyna straty. Widowisko akcji straciło ponad 1,1 tys. miejscówek. A mimo to utrzymało wpływy na poziomie powyżej 10 milionów dolarów. Niestety. Gorsze są odsłony numer jeden i trzy. A przypomnijmy, że zaczynał z rekordowymi wypływami po pierwszych pięciu dniach.Już w środę do amerykańskich kin wejdzie animacja. Z kolei w piątek dołączy do niej widowisko o wielkich rybach