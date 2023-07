Box Office USA: Barbenheimer rozbija bank

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 21-23 lipca



Jednak ten olbrzymi sukces wcale nie był pewny. Jeszcze w czerwcu, kiedy kolejne premiery rozczarowywały, wszyscy mówili jednym głosem, że Warner i Universal popełnili błąd decydując się na wpuszczenie dwóch dużych filmów w tym samym czasie. Odzwierciedlały to prognozy, które dawałynieco ponad 50 milionów dolarów, a30 milionów.I wtedy - głównie za sprawą gwiazd i twórców obu filmów - nastąpiła zmiana narracji. Przestano mówić konkurencji, a zaczęto mówić o tym, który zobaczy się pierwszy, a który drugi. Tak narodził się, który szybko stał się wiralem w mediach społecznościowych. Prognozy otwarć zaczęły rosnąć jak na drożdżach. Sieci kinowe zauważyły to i zaczęły proponować, w czasie których można było obejrzeć obie premiery.Jednak rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania. Aktualnie Warner Bros. podaje, żena otwarcie zarobi 155 milionów dolarów. Inne studia spodziewają się wyniku w okolicach 160 milionów dolarów.Nawet prognozy Warnera oznaczają, że, który do tej pory należał doi wynosił 146,4 mln dolarów. Co więcej,Jest to równieżPoprzedni należał doi wynosił 153,4 mln dolarów.Dla studia, które zaliczyło w tym roku kilka spektakularnych klap swoich komiksowych produkcjijest bardzo ważnym sygnałem, że Warner Bros. liczy się box-office'owej grze.Również Universal Pictures potrzebowało kasowego sukcesu po tym, jak koszmarnie w amerykańskich kinach wypadli. Igo dostarczył. Aktualne prognozy studia mówią o 80 milionach dolarów na otwarcie. Dla 3-godzinnego widowiska jest to wręcz oszałamiający start.może też pochwalić sięLepiej w tej kategorii wypadła jedynie animacja(90,4 mln dolarów), która przegrała zNiestetyPo słabszym od oczekiwanego otwarciu, teraz nie udało się ograniczyć spadków. Wyniosły one aż 64%, przez co film przegrał nie tylko z obiema nowościami, ale również z niezależnymPo pierwszych pięciu dniach wyświetlaniamiał najlepszy wynik w całej serii. Po dwunastu dniach z kwotą 118,8 mln dolarów spadł już na miejsce trzecie. Lepiej trzymały się:(134,9 mln dolarów) i(130,7 mln dolarów). To fatalne informacje dla hiperdrogiej produkcji.Z kolei wspomnianyjest całkowicie odporny na histerię Barbenheimera. Film zanotował najmniejszy spadek w obrębie pierwszej dziesiątki - 26% - i jest aktualnie najtańszą produkcją, która w amerykańskich kinach zarobiła co najmniej 100 milionów dolarów.W najbliższy weekend o widza spróbuje powalczyć Disney, który wprowadzi. A24 zaproponuje z kolei australijski horror. Do kin wejdzie również jeden z największych kasowych przebojów w historii Japonii