Box Office USA: Czwarty najbardziej koszmarny weekend roku

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 3-5 listopada



przed tygodniem mogło imponować swoimi wynikami i bitymi rekordami. Niestety jednoczesna premiera na platformiedała o sobie znać i w czasie drugiego weekendu. Jeszcze kilka lat temu taki wynik byłby powodem do histerii. Teraz jest widokiem na tyle powszednim, że szokuje tylko w średnim stopniu.Mimo ogromnego spadkuutrzymało pozycję lidera, a to z tego prozaicznego powodu, że konkurencja wypadła słabiej. I to nawet biorąc pod uwagę fakt, że spadekwyniósł 13%, a25%.Jeszcze w piątekZ nowości w pierwszej dziesiątce najlepiej poradziła sobie. Film miał co prawda premierę przed tygodniem, ale dopiero teraz trafił do kin w całym kraju. Dzięki temu wpływy wzrosły do ponad 5 milionów dolarów.Na piątym miejscu wylądowała nowość skierowana do hiszpańskojęzycznych widzów -. Film pokazywany jest w zaledwie 419 kinach, a mimo to zdołał zgarnąć aż 2,7 mln dolarów. Dla dystrybutora jest to piąte najlepsze otwarcie w historii i dowód na to, że Eugenio Derbez ma swoją rzeszę oddanych widzów nie tylko w Meksyku.przeszedł kompletnie niezauważony.z trudem wywalczyło miejsce w pierwszej dziesiątce. Szacuje się, że film w weekend zarobił 1,6 mln dolarów. Meg Ryan i tak może czuć satysfakcję., trzeciej nowości w szerokiej dystrybucji. Filmu jednak nie znajdziecie w pierwszej dziesiątce, tak słabo się sprzedawał. Ekranizacja "Córki króla moczarów" zarobiła bowiem zaledwie 849 tys. dolarów.Za tydzień wpływy pójdą ostro w górę, bo do kin trafi widowisko komiksowe. W szerokiej dystrybucji zadebiutuje również bożonarodzeniowy musical, w którym Heroda zagrał Antonio Banderas . Po dwóch tygodniach w limitowanej dystrybucji w kinach w całym kraju powinno pojawić się też. Aktualnie na jego koncie jest niespełna 900 tysięcy dolarów.