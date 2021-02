Box Office USA: Denzel Washington z rekordem otwarcia tego roku

W amerykańskich kinach niewiele się zmienia. Co prawda mamy nowy numer jeden, do tego z rekordem otwarcia tego roku, ale wyniki są wciąż dalekie od tego, co widzieliśmy przed rokiem i co obecnie notowane jest w Rosji, Chinach, Japonii, a nawet Indiach.Do zwycięstwa wystarczyło 4,8 mln dolarów. Na tyle właśnie Warner Bros. szacuje otwarcie dramatu z Denzelem Washingtonem The Little Things ". Jak wspomnieliśmy, jest to najlepsze otwarcie tego roku. Nie jest to jednak najwyższy wynik osiągnięty od początku stycznia (" Wonder Woman 1984 " miała wpływy powyżej 5 milionów dolarów).Oczywiście w czasach pandemii wynik " The Little Things " należy uznać za całkiem niezły. Tym bardziej, że film można obejrzeć bez wychodzenia z domu. Jak wszystkie tegoroczne premiery Warner Bros. obraz jest bowiem dostępny także na HBO Max. Jaką ma oglądalność na platformie? Tego niestety nie wiemy i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.Wciąż świetnie radzą sobie również dostępni w ofercie kina domowego " Krudowie 2: Nowa era ". Animacja - jako jedyny film w obrębie pierwszej dziesiątki - zanotowała wzrost wpływów (o ponad 2%). Parę tytułów (" Wojna z dziadkiem ", " Monster Hunter ") może pochwalić się minimalnymi spadkami (w okolicach 10%).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: