Box Office USA: Jared Leto z nominacją do Złotego Globu i numerem 1

Tradycyjnie weekend z Super Bowl nie należy do udanych dla kiniarzy. Co prawda zdarzały się wyjątki od tej reguły, ale w tym roku tłumów w kinach nie było. Jedynie produkcje familijne sprzedawały się nieźle. " Wojna z dziadkiem " zanotowała 18-procentowy wzrost wpływów, a " Krudowie 2: Nowa era " ledwie 3-procentowy spadek.Numerem jeden pozostał kryminał " The Little Things ". Miniony weekend był całkiem udany dla tego filmu. Grający drugoplanową rolę Jared Leto zdobył nominacje do Złotego Globu oraz do nagród Gildii Aktorów . Nie przełożyło się to jednak na oglądalność obrazu w kinach. " The Little Things " straciło 55% i zarobiło 2,1 mln dolarów. Jaką oglądalność ma film na HBO Max, tego nie wiadomo.W miniony weekend w Ameryce nie było żadnych dużych nowości kinowych. Jednak w pierwszej dziesiątce - na samym jej końcu - znalazł się tytuł, którego przed tygodniem na liście nie było. To wznowienie widowiska " Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia ", które w 150 kinach zarobiło 166 tysięcy dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: