Box Office USA: Kapitan Ameryka i najgorszy weekend tego roku

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $163,7 $88,8 4,105 14.02 - $380

Box office USA: 28 lutego - 2 marca 2025



Na braku dużych nowości korzysta. Widowisko Marvela utrzymało pozycję lidera, choć zarobiło już tylko 15 milionów dolarów. Film walczy teraz o to, by osiągnąć w Ameryce wynik 200 milionów dolarów. Łatwo nie będzie. Brakuje mu bowiem jeszcze 37 mln dolarów.W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce tylko dla jednej nowości. Na miejscu drugim zadebiutował dramat. Film nie potrafił przyciągnąć tłumów i zarobił zaledwie 7,8 mln dolarów. Ci, którzy się na niego do kin wybrali, w większości nie żałowali, o czym świadczy ocena B+ w CinemaScore.Tymczasemjest już czwartym najbardziej kasowym tytułem w historii dystrybutora Neon.Warte uwagi jest to, że jeden z największych hitów wszech czasów, chińskiwciąż pozostaje w Top 10 amerykańskiego box office'u.Na nadchodzący tydzień zapanowano aż pięć dużych premier. Szanse na to, że rozruszają kinową widownię są jednak dość niewielkie. Najważniejszą premierą będzie komedia SF z Robertem Pattinsonem , której budżet grubo przekroczył 100 milionów dolarów. Do kin trafią też: ekranizacja George'a R.R. Martina od Paula W.S. Andersona , animowany horror komediowy, biografia legendarnej wrestlerkioraz pokrzepiająca historia od studia Angel Studios