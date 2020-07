Box Office USA: Klasyka przegrała z "The Rental" Dave'a Franco

IFC Films w końcu ma prawdziwy numer jeden w pandemicznym box offisie amerykańskim. Dokonał tego Dave Franco ze swoim pełnometrażowym debiutem reżyserskim " The Rental ". Obraz pokonał kolejną falę klasycznych nowości i zdystansował konkurencję.Jednak jego ostateczny weekendowy wynik jest niższy od wcześniejszych prognoz. W sobotę wydawało się, że zarobi ponad 420 tys. dolarów. Ostatecznie IFC podało, że w weekend " The Rental " zgarnął niecałe 404 tys. dolarów. Sukces jest tym bardziej warty odnotowania, że film jest też dostępny na płatnych serwisach VOD, więc widzowie wcale nie musieli iść do kina, żeby go zobaczyć. Oni to świadomie wybrali.Po optymizmie, który panował jeszcze parę tygodni temu, nic nie zostało. Pogarszająca się sytuacja pandemiczna w USA odcisnęła swoje piętno i w miniony weekend poza " The Rental " tylko jeden film - oryginalny " Karate Kid " - przekroczył granicę 200 tys. dolarów wpływów.W rzeczy samej był to najgorszy weekend w amerykańskich kinach od końca czerwca. Co jest o tyle ciekawe, że zbiega się z powrotem trzech disnejowskich tytułów - " Zwierzogród ", " Avengers ", " Król rozrywki " - które były poprzednio pokazywane właśnie w ostatni weekend czerwca.Amerykańscy dystrybutorzy mogą jedynie z zazdrością patrzeć na Japonię, gdzie dwa filmy w miniony weekend przekroczyły granicę 5 milionów dolarów wpływów, Chiny, gdzie trzy filmy zdołały zarobić co najmniej 2 miliony dolarów, Koreę Południową, gdzie " Ban-do " i " #sal-a-iss-da " razem zarobiły już prawie 40 milionów dolarów, czyli więcej niż wynosi cały lipcowy wynik amerykańskiego box office'u.Wspomniany " Karate Kid " nie był w stanie kontynuować dobrej passy klasyki kina rozrywkowego i nie zdołał zająć pierwszego miejsca. Film zarobił w weekend 225 tys. dolarów, co wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca. The Rental " nie jest jedyną premierą w pierwszej dziesiątce. Na piątym miejscu znalazła się opowieść o angielskim gangsterze, który inwestuje w przemysł naftowy w Wirginii Zachodniej, by wykorzystywać to jako pralnię brudnych pieniędzy. " The Big Ugly ", w którym wystąpili m.in.: Vinnie Jones Ron Perlman , zarobiło na dzień dobry 150 tys. dolarów.Pierwsza dziesiątka amerykańskiego box office'u według portalu Deadline wygląda następująco: