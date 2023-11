Box Office USA: Ridley Scott i Disney przegrali "Igrzyska śmierci"

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 24-26 listopada



Prequel jest oczywiście cieniem tego, czym przed laty był cykl. Mimo to jego wynik w czasie drugiego weekendu należy uznać za niezwykły. Film utrzymał pierwsze miejsce zarabiając 28,8 mln dolarów. Od środy, kiedy zaczął się kinowy długi weekend, widowisko zgarnęło 42 miliony dolarów!W poniedziałekzostanie 21. premierą roku z wpływami z amerykańskich kin w wysokości co najmniej 100 milionów dolarów.Jeszcze większym zaskoczeniem jest numer dwa zestawienia - trwające ponad dwie i pół godziny widowisko historyczne. W sam weekend film Ridleya Scotta zarobił 20,4 mln dolarów.W ciągu pierwszych pięciu dniuzgarnął 32,5 mln dolarów. Jest to lepszy wynik od 5-dniowych wpływów poprzedniego filmu Apple'a w kinach(28,2 mln dolarów).Oczywiście Apple nic na filmie nie zarobi. Budżetwyniósł bowiem 200 milionów dolarów. Do tego Deadline podaje, że zanim Apple zobaczy jakiekolwiek pieniądze, to najpierw wpływy z kin mają pokryć koszty promocji poniesione przez Sony.Dopiero na trzecim miejscu wylądowała animacja Disneya. Dla wytwórni jest to kolejny box-office'owy cios w fatalnym dla niej roku. Kosztujące prawie 200 milionów dolarów film w weekend zgarnął 19,5 mln dolarów i tylko minimalnie wygrał z trzecią częściąW ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlaniazarobiło 31,7 mln dolarów. Jest to wynik poniżej prognoz, za to wyższy od tego, jaki przed rokiem uzyskała disnejowska animacja(18,9 mln dolarów).Film uzyskał wysoką ocenę w, jednak ewidentnie mało kto wybrał się na niego do kin. W sieci już trwa dyskusja, czy stało się tak przez platformę, która na Święto Dziękczynienia wypuściła u siebie animację. Ten film uzyskał wśród amerykańskich krytyków lepsze oceny od produkcji Disneya.Do szerokiej dystrybucji trafił też film. Po dobrym wyniku w limitowanej dystrybucji, 1,7 mln dolarów w weekend musi rozczarowywać. Niemniej jednak jest to wynik dużo lepszy od poprzedniego filmu reżyserki.w żaden weekend nie zdołała przekroczyć granicy miliona dolarów.Ze starszych tytułów Święto Dziękczynienia najbardziej udane okazało się dla filmu. Jego wpływy wzrosły o 2% w porównaniu do ubiegłego weekendu, co pozwoliło mu zachować siódmą lokatę.Początek grudnia amerykańskie kina przywitają trzema dużymi premierami. Pierwszą jest koncertowy film. Drugim ambitne kino akcji w reżyserii Johna Woo Joelem Kinnamanem w roli głównej. Trzecią jest chrześcijańskie kino science-fictionNa liście zamieszać mogą też dwie azjatyckie produkcje: japońskie kino katastroficzneoraz trwający prawie 3 i pół godziny bollywoodzki akcyjniak