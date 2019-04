Box Office USA: Pogrom premier, "Shazam!" niepokonany

Getty Images © Mark Wilson



Dobiegający właśnie końca weekend przypomniał amerykańskim kiniarzom najmroczniejsze czasu z początku roku. Cztery nowości nie były w stanie zagwarantować tłumów na seansach. Łączne wpływy ze sprzedaży biletów tylko nieznacznie przekroczył 110 milionów dolarów. Oznacza to, że zaledwie dwa weekendy miały w tym roku niższą sprzedaż biletów.Na słabości premier skorzystał, który bez najmniejszych problemów utrzymał się na pierwszym miejscu. I to pomimo całkiem sporego spadku wpływów (o 53%). Do pozostania numerem jeden wystarczyło 25,1 mln dolarów. W ciągu kilku najbliższych dnipowinien zostać siódmą premierą tego roku, której wpływy przekroczą 100 milionów dolarów.Niespodziewanie spośród czterech premier najlepiej sprzedała się ta skierowana do afroamerykańskich kobiet. Reginą Hall w jednej z głównych ról zarobiła według szacunków studia Universal 15,5 mln dolarów. Przy budżecie w okolicach 20 milionów dolarów jest to oczywiście dobra wiadomość dla dystrybutora. Jednak produkcje Willa Packera są niemal zawsze tanie w realizacji, a na ich tle wypada słabo. Na 22 jego filmówma dopiero 17. najlepsze otwarcie.tymczasem smaży się w piekle. Wynik otwarcia ekranizacji komiksu jest fatalny! Wyniósł zaledwie 12 milionów dolarów. Jest to start tylko minimalnie lepszy od tego, jaki na początku lutego zanotował inny tytuł wprowadzany przez należący do Lionsgate'u Summit. Tamten film zarobił podczas pierwszego weekendu 11 milionów, by zakończyć pobyt w kinach z kwotą 32,1 mln dolarów. Tymczasemna otwarcie w 2008 roku zagarnął 34,5 mln dolarów. Pierwsza część też debiutowała dużo lepiej - 23,2 mln dolarów.Bardzo zła atmosfera panuje zapewne w Aviorion, które w Stanach Zjednoczonych odpowiada za dystrybucję. W piątek i sobotę film był numerem jeden (według źródeł portalu Deadline) m.in. w Niemczech, Portugalii, Włoszech, Grecji, Polsce, Argentynie, całej Skandynawii i RPA. Tymczasem w USA zajmie dopiero ósmą lokatę zarabiając słabiutkie 6,2 mln dolarów. Portal Deadline sugeruje, że powodem takiego stanu rzeczy jest źle prowadzona kampania reklamowa.Katastrofą jest też debiut szóstej animacji studia Laika. Do tej pory wszystkim filmom tej wytwórni udawało się przekroczyć granicę 10 milionów dolarów.ma tymczasem otwarcie dwa razy słabsze od dotąd najgorszegoi zarobił tylko 5,8 mln dolarów. Być może i w tym przypadku wina spada na dystrybutora, którym jest debiutujące na rynku United Artists Releasing. Nie jest to zupełnie nowa firma, ale odświeżone wspólne przedsięwzięcie Annapurny i MGM.nie okazał się jednak świeżym startem i kontynuuje złą passę Annapurny, której tylko dwa filmy wprowadzone pod jej własnym logiem miały nieznacznie lepsze otwarcia w szerokiej dystrybucji:(7,8 mln dolarów) i(7,1 mln).Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:W związku ze zbliżającą się Wielkanocą już w środę do kin trafi skierowany do chrześcijańskiej widowni. Również w środę swoją premierę będzie miał dokument z cyklu Disneynature. Z kolei w Wielki Piątek do kin wejdzie horrorbędący częścią uniwersum "Obecności".