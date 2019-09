Box Office USA: Rekordowe "Ślicznotki", fatalny "Szczygieł"

Getty Images © Mark Wilson



Mijający weekend w amerykańskich kinach okazał się niezwykle interesujący. Studio STX ustanowiło rekord otwarcia. Z kolei Warner Bros. może "pochwalić się" szósty najgorszym otwarciem w historii filmu pokazywanego w co najmniej 2,5 tysiącu kin.Na szczęście złe wiadomości dla Warnera zrównoważone zostały dobrymi.utrzymał się na prowadzeniu. Według szacunków studia horror podczas drugiego weekendu zarobił 40,7 mln dolarów. Po dziesięciu dniach ma już na koncie 153,8 mln dolarów, co już w tej chwili czyni z niego najbardziej kasową tegoroczną premierę Warner Bros.Tymczasem STX świętuje swój największy sukces box office'owy.są pierwszym filmem studia, którego otwarcie przekroczyło 30 milionów dolarów (33,2 mln). Obrazowi brakuje zaledwie sześć milionów, by pobić końcowy wynik poprzedniego wspólnego projektu STX i Jennifer Lopez (39,3 mln dolarów). Dla aktorki jest to trzecie najlepsze otwarcie w karierze i najwyższe, jeśli liczyć tylko filmy aktorskie.są na najlepszej drodze, by pobić, które są jak na razie największym kasowym sukcesem studia (113,3 mln dolarów łącznych wpływów).Na przeciwległym biegunie jest. Ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści z gwiazdorską obsadą miała być jednym z faworytów tegorocznego sezonu oscarowego. Film jednak okazał się box office'ową katastrofą. Obraz na otwarcie uzyskał zaledwie 2,6 mln dolarów. Oznacza to średnią na kino w wysokości 1039 dolarów. W historii amerykańskiego rynku kinowego tylko pięć tytułów wprowadzonych do co najmniej 2,5 tysiąca kin uzyskały niższ średnią. Dla Warner Bros. jest to nowe dno. Poprzedni "rekord" należał doi wynosił 1073 dol./kino (2,7 mln na otwarcie).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafią trzy duże premiery: widowisko sf, kostiumowy dramatoraz kino akcji