Box Office USA: Szokujący debiut filmu "Joker: Folie à Deux"

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 4-6 października



Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej brutalna. Według aktualnych szacunkówzarobi na dzień dobru 39 mln dolarów. Warner Bros. jest nieco większym optymistą i stawia na 40 milionów dolarów. To wystarczy, by film zajął pierwsze miejsce w weekendowym zestawieniu. Może jednak oznaczać, że(96,2 mln dolarów). Jest to tym bardziej prawdopodobne, że film otrzymał, czyli niższą nawet od " Megalopolis " (który w czasie drugiego weekendu stracił 74% wpływów).Niespodziewanie drugą najlepiej sprzedającą się nowością była. Fani nie zawiedli i w weekend film zarobił już 2 miliony dolarów.Tymczasem fatalna passa Lionsgate'u trwa w najlepsze., który w polskich kina prezentowany był w lutym, wystartował z poziomu 1,5 mln dolarów. Jedyną pociechą dla studia może być fakt, że ci nieliczni widzowie, którzy film zobaczyli, byli nim zachwyceniu. W CinemaScore obraz otrzymał najwyższąCzwarta z dużych nowości –– nie zdołała zarobić kwoty wystarczającej do zajęcia miejsca w pierwszej dziesiątce. Film zarobił tragiczne 614 tys. dolarów.Ponieważ nowości nie przyciągnęły tłumów, starsze tytuły sprzedawały się lepiej niż można byłoby się tego spodziewać. Większość zanotowała spadki w przedziale 34-48%. Szczególnie imponującą wypada animacja, która może okazać jednym z największych pozytywnych zaskoczenie tej kinowej jesieni.W najbliższy piątek zaroi się w kinach od nowości. Po sukcesie w limitowanej dystrybucji do kin w całym kraju trafi. Swoją premierę będzie też miał krwawy horrori kontrowersyjna biografia Donalda Trumpa. Na fanów anime czekać będzie. Do kin trafi również biografia Pharrella Williamsa opowiedziana za pomocą klocków LEGO. Zaś Disney zapowiada wznowienie animacji