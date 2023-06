Box Office USA: Tak upadają herosi. "Flash" i Pixar nie przyciągają widzów

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 16-18 czerwca



Warner Bros. i DC Studio muszą podnieść się po ciosie, jaki zadali im widzowie. Nie pomógł histeryczny entuzjazm szefa Warner Bros. Discovery ani pochwały płynące po pokazie specjalnym na Cinema Conie. Nawet zachwyt Jamesa Gunna nie na wiele się zdał.wystartował w kinach fatalnie.Według aktualnych prognoz wynik otwarcia widowiska wyniesie 55,1 mln dolarów (z czego prawie 10 milionów wcale z weekendu nie pochodzi). Warner Bros spodziewał się otwarcia na poziomie 70-75 milionów dolarów.wystartował z poziomu pierwszego(53,5 mln dolarów), a gorzej chociażby od niedawnego widowiska(67 mln dolarów).Co gorsza, film wcale nie spodobał się Amerykanom. W CinemaScore dostał tylko B, czyli taką samą ocenę, jakczy. To nie wróży mu zbyt długich "nóg" biorąc pod uwagę ostrą konkurencję. Pixar z kolei wciąż płaci za decyzję Disneya o tym, by kilka filmów studia wprowadzić bezpośrednio na platformę. Do tegowiele osób odebrało jako powtórkę z rozrywki. W efekcie animacja zgarnęła na dzień dobry tylko 29,5 mln dolarów. To również jest wynik poniżej przedweekendowych prognoz, które dawały filmowi w okolicach 35 milionów dolarów (a byli i tacy, którzy wierzyli w 40 milionów).. Tylko ich pierwsza animacja -- miała minimalnie gorsze start - 29,1 mln dolarów.Jedyną osłodą będzie dla twórców to, że tym, którzy zdecydowali się na film wybrać,podobało się. W CinemaScore animacja otrzymała ocenę A.Trzecia duża premiera - komediowy horror- także nie potrafiła zainteresować widzów. Prognozy dają filmowi na otwarcie zaledwie 6 milionów dolarów. Tymczasem spodziewano się wyniku dwa razy wyższego. Z drugiej strony Lionsgate powinno się cieszyć, że film w ogóle zarabia. Jeszcze parę dni przed premierą istniała szansa, żenie trafi do kin w związku z oskarżeniami wobec twórców o kradzież pomysłu na fabułę. Pozew został jednak oddalony.Tymczasem dodawanie do wyniku otwarcia wpływów z pokazów przedpremierowych i specjalnych zemściło się na Paramount Pictures.w oficjalnych zestawieniach będzie mieć informację o spadku wpływów w czasie drugiego weekendu aż o 67%. Jest toDotychczasowym niechlubnym rekordzistą było widowiskoze spadkiem w wysokości 63%. Mimo to film zdołał, jako dziesiąta premiera roku, osiągnąć poziom 100 milionów dolarów.W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jeszcze jednej nowości. To indyjskie widowisko w języku telugu z gwiazdą tollywoodzkiego kina Prabhasem . W 550 kinach film zarobił prawie 2 miliony dolarów.Za to wielkim triumfem w dystrybucji limitowanej zakończyła się premieraNajnowsze dzieło Wesa Andersona w zaledwie sześciu kinach zarobiło ponad 760 tysięcy dolarów. Daje to oszałamiającą średnią - 131,7 tys. dolarów.trafi do szerokiej dystrybucji w najbliższy piątek. Podobnie. Największą nowością będzie rubaszna komedia z Jennifer Lawrence