Box Office USA: Trwa fatalna sytuacja w kinach. Nowe "Lego" rozczarowuje

Getty Images © Mark Wilson



Po rekordowym roku 2018 nie pozostał już nawet najmniejszy ślad. Sytuacja w amerykańskich kinach jest fatalna. Dlatego też bardzo liczono na przedwalentynkowy weekend. Niestety widzów wcale nie przybywa, czego dowodem jest rozczarowujące otwarcie animacji. W rezultacie wpływy od początku tego roku wciąż nie osiągnęły poziomu miliarda dolarów. Tymczasem przed rokiem w tym samym okresie czasu w kasach kin pozostawiono ponad 1 145 mln dolarów. Jak na razie jest to najgorsza zima od 2012 roku.Wielkim przegranym jest Warner Bros. Przed weekendem oczekiwano, żezarobi na otwarcie 50 milionów dolarów. Po czwartkowych pokazach przedpremierowych te prognozy obniżono do 40 milionów. Teraz Warner Bros. szacuje, że wynik otwarcia wyniesie zaledwie 34,4 mln dolarów. Najdroższa z części animowanego uniwersum "LEGO" sprzedaje się lepiej wyłącznie od(20,4 mln dolarów po pierwszym weekendzie).Fatalnie prezentuje się też. Analitycy uważają, że na wyniku wcale nie zaważyły kontrowersyjne wypowiedzi gwiazdy filmu Liama Neesona, ale fakt, że Amerykanom już się znudziły jego występy w thrillerach i filmach akcji. Portal Deadline posunął się nawet do porównania go do Nicolasa Cage'a . Spośród wszystkich podobnych tytułów, w jakich Neeson wystąpił odw 2008 roku,zarobił najmniej na otwarcie, bo zaledwie 10,8 mln dolarów. Mimo to amerykańskich dystrybutor, Lionsgate, może na nim zarobić. Nie dołożył się bowiem do budżetu, lecz wprowadził film na mocy ramowej współpracy z StudioCanal. Poniósł więc jedynie wydatki na promocję, które wyniosły ok. 15 mln dolarów. Taraji P. Henson powróciła do komedii i od razu film z jej udziałem zarobił więcej pieniędzy.na otwarcie zgarnął 19 milionów dolarów, czyli minimalnie poniżej oczekiwań (20 mln). To wynik lepszy zarówno od(17,2 mln dolarów) jak i(niecałe 10 mln dolarów). Jednak jej ostatnia komedia -- w 2014 startowała z poziomu o 10 milionów wyższego.to żeńska wersja hitu z Melem Gibsonem . Nie może się z nim jednak równać pod względem popularności. Tamten film na dzień dobry zarobił 33,6 mln dolarów. Po uwzględnieniu inflacji daje to 55 milionów dolarów.Jedynym dystrybutorem, który ma powody do świętowania jest Orion. Wprowadzony przez nich horror za 6 milionów dolarów -- zarobił w weekend otwarcia właśnie 6 milionów. Już w poniedziałek zostanie najbardziej kasowym tytułem studia od czasu jego powrotu do dystrybucji filmów w 2016 roku. Ma też spore szanse na finalny wynik powyżej 10 mln dolarów. Po 1991 roku (ostatnim naprawdę udanym dla Orion) tylko czterem filmom studia udała się ta sztuka.Tymczasem dwawciąż trzymają się mocno.zanotowało kolejny fantastyczny weekend tracąc zaledwie 16%. Niewiele gorzej poradził sobie- spadek wpływów wyniósł zaledwie 18%.Z koleiw nadchodzącym tygodniu zostanie pierwszą premierą 2019 roku, której wpływy z amerykańskich kin przekroczą 100 milionów dolarów. Do osiągnięcia tej granicy brakuje mu już tylko półtora miliona.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Aby wykorzystać przypadające w czwartek Walentynki, amerykańscy dystrybutorzy zdecydowali, że duże premiery wprowadzą już w środę. Są to: komedia(na świecie film nie trafi do kin, ponieważ prawa do niego ma Netflix) oraz horror(kontynuacja hitu z października 2017 roku, który wtedy na otwarcie zarobił 26 mln dolarów przy budżecie wynoszącym niecałe 5 mln dolarów). W czwartek dołączy do nich