Box Office USA: W głowie się nie mieści, że szał na Pixara trwa

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 21-23 czerwca



Prognozy Disneya mówią o absolutnie niesamowitym wyniku w granicach 100 milionów dolarów. Jeśli się potwierdzą, będzie to dopiero W głowie się nie mieści 2 " kontynuuje bicie rekordów. Nawet jeśli wpływy będą nieco niższe, to i tak uzyska. Dotychczasowy rekordzista -- ma bowiem "tylko" 92,3 mln dolarów.Animacja po 10 dniach wyświetlania. Na dniach wypchnie z pierwszej piątki najbardziej kasowych filmów PixaraOczywiście,Spośród premier najlepiej poradzili sobie. Film zarobił niezłe 10 milionów dolarów. To wystarczyło zaledwie do zajęcia najniższego miejsca na podium.Na siódmym miejscu znalazł się horrorz wynikiem 2,4 mln dolarów. Nie jest to szczególnie imponujący wynik, jednak dystrybutor ma prawo być zadowolonym.(4,7 mln dolarów).Ósma pozycja należy do koncertowego filmu. On także kończy weekend z kwotą 2,4 mln dolarów.Miłą niespodziankę sprawiła komedia. Wynik 2,2 mln dolarów oznaczai drugi jego najbardziej kasowy film w ogóle (zaz kwotą 5,1 mln dolarów).W limitowanej dystrybucji świetnie sprzedały się z kolei. Film zarobił w pięciu kinach 350 tys. dolarów. To oznacza, że jego średnia na kino to 70 tys. dolarów.W jednym kinie zaczęto też wyświetlać. Wpływy przekroczyły 7 tys. dolarów, co jest jedną najlepszych średnich na kino mijającego weekendu.W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdzie westernoraz horror sf. Do szerokiej dystrybucji powinno też trafić anime