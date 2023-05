Box Office USA: Zmęczenie herosami? "Strażnicy Galaktyki 3" otwierają kinowe lato

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 5-7 maja



W amerykańskich kina oficjalnie rozpoczęło się lato. Najbardziej kasowy sezon otworzyło widowisko Marvela . I choć obyło się bez sensacji, to jednak o rewelacyjnym starcie nie ma mowy.Sensacją byłoby otwarcie poniżej 100 milionów dolarów. Tak się nie stało. Według obecnych szacunkówmogą liczyć na 114 milionów dolarów. Choć jest to kwota spora, to w rzeczywistości dla wielu będzie rozczarowująca. Od 2002 roku, kiedy toSony był pierwszym filmem, który na otwarcie letniego sezonu zgarnął co najmniej 100 milionów dolarów, wyniknależy do jednych z najniższych debiutów na początek lata.Co więcej, nie jest to najlepsze otwarcie w tym roku. I nawet wśród tytułów MCU jest to otwarcie poniżej średniej. Szesnaście filmów Marvela miało otwarcie lepsze, w tym druga część(146,5 mln dolarów).Na szczęście dla Disneya wieści ze świata są dużo lepsze. Poza granicami USA widowisko może liczyć na otwarcie powyżej prognoz (więcej w newsie jutro).I choć wynikzdaje się być kolejnym sygnałem wskazującym na zmęczenie widowni filmami o superbohaterach, to nie oznacza to wcale, że inne studia będą miały łatwe zadanie, by przekonać Amerykanów do dania szansy swoim tytułom. Boleśnie przekonało się o tym Sony, które zaproponowało jako nowość komediodramat. Film zarobił na dzień dobry zaledwie 2,4 mln dolarów. Jedynym pozytywem jest to, żebyła naprawdę tanią produkcją. Jej budżet wyniósł zaledwie 9 milionów dolarów. Sony więc dużo na filmie nie straci.Tymczasemzostało drugą animacją w historii (jeśli nie liczyćz 2019 roku), której łączne wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 500 milionów dolarów. Tytuł wciąż prowadzi szalony wyścig za, którzy pozostają jedyną animacją z 600 milionami na koncie. Po 33 dniachtraci do Pixara ponad 23 mln dolarów.W najbliższy piątek Amerykanie będą mieli aż pięć nowości do wyboru. Jedną z nich jest nakręcona przez Tomasza Bagińskiego aktorska ekranizacji popularnej mangi. Oprócz tego do kin wejdą: komedieoraz, thriller z Benem Affleckiem , a także animacja