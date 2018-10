Brad Pitt jako Rasputin w prequelu "Kingsman"?

Getty Images © Tim P. Whitby



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, trwają prace nad realizacją widowiska, czyli prequelu. Portal That Hashtag Show ma kilka nowych szczegółów dotyczących filmu.Po pierwsze twórcy chcą zaangażować do filmu jak najwięcej gwiazd. Do już zaangażowanego Ralpha Fiennesa ma szansę dołączyć Brad Pitt . Aktor jest kandydatem numer jeden do zagrania jednej z najbardziej znanych postaci I połowy XX wieku, Grigorija Rasputina. Negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, ale Pitt zdaje się być na dobrej stopie z wytwórnią 20th Century Fox zgadzając się niedawno na drobny epizod wStudio prowadzi już za to rozmowy z Rachel Weisz ). Miałaby ona zagrać rolę opiekunki głównego bohatera, kobietę o twardym charakterze, która nie boi się postawić ojcu protagonisty, księciu Oxfrodu.opowiadać będzie o początkach organizacji Kingsman. Fabuła związana będzie z najważniejszymi wydarzeniami początku XX wieku. Głównym bohaterem będzie Conrad (w tej roli Harris Dickinson ), syn księcia Oxfrodu, który wkroczy do świata szpiegów i zakulisowych rozgrywek, których stawką jest los Imperium Brytyjskiego i całego świata.Oprócz Rasputina w filmie mają się pojawić również inne postaci historyczne, w tym: Gavrilo Princip (dokonał zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, co stało się bezpośrednim powodem wybuchu I wojny światowej; w filmie będzie wykonywał rozkazy tajemniczego indywiduum znanego jako Shadow), Margaretha Zelle (lepiej znana jako Mata Hari, tancerka i luksusowa prostytutka, z której usług korzystała śmietanka polityczna i wojskowa Francji, oskarżona i uznana winną bycia podwójnym szpiegiem na usługach Francji i Niemiec) oraz Horatio Herbert Kitchener (pochodzący z Irlandii brytyjski wojskowy, marszałek polny, pomagał stłumić powstanie Mahdiego w Sudanie i uczestniczył w II wojnie burskiej; w filmie będzie bliskim przyjacielem ojca Conrada).