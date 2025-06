Brad Pitt promuje "F1: Film". A złodzieje zwęszyli okazję

Złodzieje okradli dom Brada Pitta. Co wiemy o spawie?

O czym opowiada film "F1: Film"?

Getty Images © Joe Maher

Zobacz zwiastun "F1: Film"

Około 22:30 w środę policjanci odpowiedzieli na wezwanie do jednego z domów w okolicy Los Feliz. Jak mówi oświadczenie wydane przez LAPD,. W momencie kradzieży żaden z domowników nie przebywał w budynku.Służby nie ujawniły tożsamości właściciela. Jednak według informacji Associated Press. Aktor zapłacił za nią. Transakcję zarejestrowano na komercyjnym portalu do śledzenia rynku nieruchomości.Na razie ani Pitt , ani jego przedstawiciele nie odnieśli się do doniesień medialnych.Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.Za kamerą tej produkowanej przez Lewisa Hamiltona superprodukcji stanął twórca " Top Gun: Maverick Joseph Kosinski , a w obsadzie znaleźli się także Javier Bardem Damson Idris oraz Kerry Condon Na karcie filmu znajdziecie naszą RECENZJĘ – pisze o roli Pitta Maciej Satora.