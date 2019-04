Brakuje koszykarzy chętnych do występu w "Kosmicznym meczu 2"?

obok Michaela Jordana wystąpili inni gwiazdorzy koszykówki: Charles Barkley Patrick Ewing . Kogo - oprócz LeBrona Jamesa - zobaczymy w przygotowywanym właśnie sequelu? Na razie wygląda na to, że... nikogo. James ma podobno problem ze znalezieniem chętnych.Jest kilka potencjalnych przyczyn takiej sytuacji. Po pierwsze: koszykówka jest dziś wystarczająco popularna, by gracze nie musieli szukać okazji do podkręcenia swojej sławy. Po drugie: sportowcy mogą nie chcieć przegrać z LeBronem - nawet jeśli chodzi o mecz w filmie o animowanych potworach z kosmosu.Najbardziej prawdopodobnym powodem braku chętnych jest jednak termin rozpoczęcia zdjęć. Kamery ruszają latem w Kalifornii, co znaczy, że koszykarze musieliby podróżować w najważniejszym okresie treningowym. Nic dziwnego, że nikt nie chce poświęcić sportowej kariery dla występu w sequelu przeboju sprzed 23 lat.Widowisko wyprodukuje reżyser Ryan Coogler . Za kamerą stanie Terence Nance . Zaś gwiazdą będzie LeBron James . Pierwszy klaps na planie padnie 17 czerwca.