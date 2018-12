Brie Larson w dreszczowcu Charliego Kaufmana

Getty Images © Emma McIntyre



Zdobywczyni Oscara Brie Larson zagra główną rolę kobiecą w nowym filmie twórcypowstaje dla Netfliksa.Scenariusz powstał w oparciu o wydaną w 2016 roku książkę Iaina Reida. Jej bohaterem jest Jake, który razem z dziewczyną ( Larson ) wyrusza w podróż do swoich rodziców mieszkających na leżącej na odludziu farmie. Niespodziewanie mężczyzna zbacza z drogi, podbijając poziom grozy i napięcia.Filmografię Larson zamykają dwie superprodukcje z uniwersum Marvela -. Trafią one do kin w marcu i kwietniu przyszłego roku.