CANNES 2019: Alain Delon z honorową Złotą Palmą

Getty Images © Stefania D'Alessandro



Francuski aktor Alain Delon dostanie w tym roku honorową Złotą Palmę na, ale też filmy realizowane w Ameryce jak, czy. To tylko skromna część jego imponującej filmografii. Delon jest nie tylko absolutną legendą kina. To również aktor, który sporo zawdzięcza canneńskiej imprezie, wystąpił bowiem w uhonorowanym Złotą PalmąLuchino Viscontiego (za którego w 1964 roku nominowany był również do Złotego Globu). Dyrektor imprezy, Thierry Fremaux, przyznał, że gwiazdor początkowo wahał się, czy przyjąć nagrodę i sam musiał przekonywać go o wielkości jego dorobku.Tegoroczny festiwal potrwa od 14 do 25 maja. Otworzy ją, nowy film Jima Jarmuscha . Pełny program głównego konkursu poznamy jeszcze dziś.