TOP: Żegnamy Alaina Delona. Tych ról nie da się zapomnieć

Chociaż film Luchino Viscontiego podzielony jest na pięć części i przedstawia perspektywę wszystkich włoskich braci walczących o poprawę rodzinnego bytu, to właśnie Alain Delon w tytułowej roli wyróżnia się w " Rocco i jego braciach " najbardziej. 25-letni Delon wciela się tu w imigranta z ubogiej Sycylii, który przyjeżdża ze swoją rodziną do tętniącego życia Mediolanu. Kiedy jasne staje się, że jego popędliwy brat grany przez Renato Salvatoriego nie tyle nie dźwiga ciężaru życia, co jeszcze ściąga dół swoimi destrukcyjnymi zachowaniami wszystkich dookoła, Rocco Delona bierze na siebie całą odpowiedzialność za utrzymanie familii. A ponieważ jest tym najłagodniejszym i najrozsądniejszym synem, rezygnuje często z samego siebie, by uszczęśliwić innych. Wprawieni kinomani szybko dostrzegą tu podobne wątki, co we " Wściekłym byku " i " Ojcu chrzestnym ", co będzie trafionym kluczem, ponieważ zarówno Scorsese , jak i Coppola czerpali z "Roccoco i jego braci" pełnymi garściami.