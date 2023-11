To koniec pewnej epoki. CBS kasuje popularny serial. Tom Selleck dziękuje fanom

Kadr z serialu "Zaprzysiężeni"

Tom Selleck żegna "Zaprzysiężonych"

O czym opowiadają "Zaprzysiężeni"? Zobacz zwiastun

Kiedy finałowy sezon "Zaprzysiężonych" trafi na ekrany?

Wcielający się w postać Franka Reagana Tom Selleck pożegnał się z serialem w oficjalnym oświadczeniu. Czytamy w nim: Zaprzysiężeni " to opowieść o rodzinie Reaganów, której członkowie poświęcili się pracy w nowojorskich organach ścigania. Frank, były żołnierz marines i weteran wojny w Wietnamie, piastuje stanowisko komisarza policji. Jego synowie, Danny ( Donnie Wahlberg ) i Jamie ( Will Estes ) również pracują jako mundurowi, a córka Erin ( Bridget Moynahan ) zajmuje stanowisko w prokuraturze.Serial zadebiutował na CBS we wrześniu 2010 roku. Pierwszy sezon był emitowany w środy, ale jego popularność sprawiła, że podjęto decyzję o oddaniu mu lepszego czasu antenowego. Od tej pory kolejne odcinki pojawiały się na antenie stacji w piątkowe wieczory.Finałowy, czternasty, sezon " Zaprzysiężonych " został podzielony na dwie części. Pierwsza, składająca się z 10 odcinków, trafi na ekrany 16 lutego. Kolejne zostaną wyemitowane po wakacyjnej przerwie.