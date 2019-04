BIULETYN: Kiedy "Weronika Mars" i "Cztery wesela"?

Wiemy, kiedy powróci serial. Platforma Hulu ogłosiła datę premiery. To 26 lipca. [za: The Hollywood Reporter]Hulu podało również, kiedy zobaczymy, czyli serial inspirowany słynnymi. Premiera została wyznaczona na 31 lipca. [za: TV Line]CBS zamawia 10. sezon serialu. Nastąpiło to po tym, jak Tom Selleck podpisał nowy kontrakt na kontynuowanie gry jako Frank Reagan. [za: The Hollywood Reporter] Shawn Levy wyprodukuje dla Warner Bros.. Projekt trzymany jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma to być subwersywne kino kobiece przerabiające klisze związane ze slasherami o seryjnych zabójcach. [za: Deadline]Maxwell Jenkins dołączył do obsady filmu. Jest to prawdziwa historia Joe Bella i jego syna Jadina, którzy zamierzając pieszo przejść Amerykę. Jenkins zagra młodszego syna Joe. [za: The Hollywood Reporter] Lena Waithe dołączyła do obsady trzeciego sezonu serialu. Szczegóły jej roli nie zostały ujawnione. Premiera serialu planowana jest na przyszły rok. [za: Deadline]