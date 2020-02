CEZARY: Zwycięstwo "Nędzników", protest przeciwko Polańskiemu

Getty Images © Kristy Sparow



W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się gala wręczenia francuskich nagród filmowych Cezary. Choć statuetka dla najlepszego filmu powędrowała do, najwięcej emocji wzbudził nieobecny na uroczystości twórcaGdy ogłoszono jego zwycięstwo w kategorii "Najlepsza reżyseria", salę na znak protestu opuściła grupa artystów, w tym będąca jedną z twarzy ruchu Me Too we Francji, nominowana za rolę w Adele Haenel . Jednocześnie pod budynkiem Salle Pleyel protestowała ponad setka aktywistek z organizacji feministycznych. Wyrażały one oburzenie w związku z nominowaniem Polańskiego , który oskarżany jest o przemoc seksualną wobec kobiet. Policjanci użyli przeciwko protestującym gaz łzawiący.Poniżej prezentujemy laureatów w najważniejszych kategoriach