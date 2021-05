CO OBEJRZEĆ W WEEKEND: "Lucyfer", "Eden", "Przyjaciele: Spotkanie po latach"

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Dobrze wiemy, że wybór fajnego tytuły na wolny wieczór bywa bardzo, bardzo trudny. I czasem zajmuje więcej czasu niż sam seans. Dlatego wykonaliśmy za Was najtrudniejszą robotę i przejrzeliśmy, co ciekawego pojawiło się ostatnio na platformach streamingowych.Wśród nowości na przykład – nowe odcinki 5. sezonu " Lucyfera ", nowy serial anime " Eden " o przeuroczych robotach wychowujących ludzkie niemowlę, ostatni sezon " The Kominsky Method " z Michaelem Douglasem , zagmatwany psychologicznie serial o krwawej pannie młodej " Obsesja " z hipnotyzującą Nadią Tereszkiewicz specjalny odcinek " Przyjaciół " – "Spotkanie po latach". I inne, bo ostatnio pojawiło się na vod dużo naprawdę dobrych rzeczy.Dajcie znać, co będziecie oglądać i podzielcie się swoimi rekomendacjami. W myśl zasady, że najlepsi przyjaciele to tacy, którzy polecają dobre filmy.5. sezon, część 2.do obejrzenia na: NetflixZgodnie z zapowiedziami akacja będzie kontynuowana w momencie zakończenia pierwszej części. Na Ziemię wraca sam Bóg ( Dennisa Haysberta ), co doprowadza do wielu napiętych sytuacji między ojcem i synem. Jak mówił współtwórca serialu "Ojciec wrócił do domu i nie spodobało mu się, co robią jego dzieci". Będzie to więc historia z nutą rodzinnego dramatu.1. sezondo obejrzenia na: NetflixAkcja serialu anime rozgrywa się w tytułowym mieście w dalekiej przyszłości w świecie całkowicie opanowanym przez roboty. O ludziach od dawien dawna mówi się tu tylko w legendach i to w najczarniejszych barwach. Kiedy E92 i A37 przez przypadek wybudzą z hibernacji ludzkie niemowlę, szybko przekonają się, że krążące przestrogi nie mają nic wspólnego z prawdą. Wbrew wszelkim przesłankom postanawiają zaopiekować się maleństwem. Na Rotten Tomatoes przeczytaliśmy, że to "lekka i piękna opowieść na mroczne czasy". Już sam zwiastun jest uroczy. Zobaczcie sami.do obejrzenia od 29 maja na: HBO GOFilm opowiada o nieznanych dotąd szczegółach tajnych negocjacji między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny w 1993 roku. W wydarzenia zaangażowana była pewna norweska para, która przyczyniła się do rozpoczęcia rozmów w sprawie porozumienia między obiema stronami. Fabuła oparta jest na nagrodzonej statuetką Tony sztuki o tym samym tytule.do obejrzenia na: HBO GOBohaterką filmu jest grana przez Lili Taylor kobieta, która po stracie męża zaczyna osuwać się w chorobę psychiczną. Jej stan pogarsza konflikt z sąsiadem i wyprowadzka córki. Jak czytamy w zagranicznych recenzjach, to "słodko gorzka opowieść o dorastaniu w cieniu choroby". Film chwalony jest za wnikliwość w podejściu do tematu i wspaniałe aktorstwo.sezon 3.do obejrzenia na: NetflixOsoby, które już widziały 3. sezon serialu i zostawiły ślad po swoich wrażeniach w sieci, zgodnie twierdzą, że najnowsza odsłona animacji o nastolatkach walczących o przetrwanie w tytułowym parku pozostaje świetną zabawą dla wszystkich grup wiekowych. Niektórzy porównują ten sezon do oryginalnego filmu Stevena Spielberga . Dajcie koniecznie znać, jak tylko to sprawdzicie.3. sezon, ostatnido obejrzenia na: NetflixW 3. sezonie " The Kominsky Method " Sandy ( Michael Douglas ) będzie musiał zmierzyć się z tematem przewodnim serialu – czyli starzeniem się – bez swojego długoletniego przyjaciela Normana. Co jest o tyle trudniejsze, że w jego życiu ponownie pojawia się jego była żona Roz ( Kathleen Turner ). Smutna wiadomość jest taka, że to ostatni sezon serialu. Śpieszcie się więc go oglądać.1. sezondo obejrzenia od 29 maja na: Canal+ onlineBohaterką serialu jest Francuzka o imieniu Nathalie. Dziewczyna właśnie bawi się na swoim weselu w Izraelu, gdy nagle gaśnie światło. Po jego ponownym zapaleniu okazuje się, że jej męża zamordowano, a wszystkie ślady wskazują na nią. Francja wysyła na miejsce zdarzenia dyplomatę, aby jej pomógł. W głównej roli zjawiskowa Nadia Tereszkiewicz znana m.in. z " Tylko zwierzęta nie błądzą ".1. sezondo obejrzenia na: NetflixSerial opowiada o zmaganiach detektywa, który prowadzi dochodzenie w sprawie niespodziewanej masakry w izraelskim liceum dokonanej przez ukrytych za maskami jednorożców sprawców. W zdarzeniu zginęło 4 uczniów. Naszym zdaniem warto sprawdzić, skoro już ogłoszono realizację 2. sezonu.odcinek specjalnydo obejrzenia na: HBO GO"Spotkanie po latach" to specjalnym odcinek " Przyjaciół ", w którym wszystkie gwiazdy oryginały: Jennifer Aniston David Schwimmer , spotykają się po latach na planie serialu i dzielą się swoimi wspomnieniami. To sentymentalna podróż do początków ich karier i przyjaźni.do obejrzenia na: TVP VOD, Nowe Horyzonty VOD, vod.pl, MojeEkino.plFilm Lynne Ramsay (autorka " Musimy porozmawiać o Kevinie ") opowiada o agencie do zadań specjalnych, który zajmuje się ratowaniem dzieci z rąk przestępców seksualnych (w tej roli Joaquin Phoenix ). Pewnego dnia słynący z brutalności Joe dostaje zlecenie od senatora, którego córka została uprowadzona w tajemniczych okolicznościach. Podczas jej poszukiwań mężczyzna trafia na ślad siatki pedofilów, której członkowie są powiązani z osobami na najwyższych szczeblach władzy. Na zachętę do nadrobienia tej filmowej perełki niech posłużą słowa Michała Walkiewicza, który napisał o " Nigdy cię tu nie było ": "To rzeczywistość z pogranicza jawy i snu, w której żyje się i umiera do rytmu tłustych, elektronicznych beatów", i fakt, że Kuba Popielecki umieścił go na swojej prywatnej liście najlepszych produkcji minionej dekady (znajdziecie ją TUTAJ ) .do obejrzenia na: TVP VOD, Canala+, vod.pl, ipla, Rakuten, Play Now, ChiliTo świeże spojrzenie na w pewnym stopniu autobiograficzne dzieło Charlesa Dickensa "The Personal History of David Copperfield". Akcja osadzona jest w latach 40. XIX wieku i stanowi kronikę życia jego kultowego tytułowego bohatera – od nieszczęśliwego dzieciństwa po odkrycie jego daru jako gawędziarza i pisarza. Film chwalony jest grę aktorską, warstwę wizualną, energię i ciepłe przesłanie. W obsadzie m.in.: Dev Patel