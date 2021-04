Najlepsze filmy dekady, cz. IV. Top 10 Jakuba Popieleckiego

Wychodzi na to, że " Dziewczyna z tatuażem " to mój ulubiony "blockbuster" ostatnich dziesięciu lat. David Fincher nakręcił w tej dekadzie trzy filmy i bardzo cenię je wszystkie, ale... najbardziej lubię ten. Jasne, to "tylko remake". Zgodzę się nawet, że Lisbeth Salander jest tu może ciut za bardzo stylowa, zupełnie jakby wyskoczyła z jakiegoś Fincherowego teledysku. Ale i tak uważam, że Rooney Mara dała nam najciekawszą interpretację tej postaci, pokazując i fasadę, i kryjącą się za nią osobę, równoważąc to, co nastroszone, z tym, co delikatne. Daniel Craig jako Mikael Blomkvist jest z kolei uroczo "mięciutki", zupełnie nie w stylu agenta 007. Sam Fincher z kolei świetnie zarządza kinowym interfejsem – choćby wtedy, gdy inscenizuje moment detektywistycznego olśnienia bez słów, wykorzystując pokaz slajdów na ekranie laptopa. Do tego sprytnie gra z gatunkowymi przyzwyczajeniami, a to rozpoczynając film niby-bondowską czołówką, a to rozwiązując intrygę w 3/4 czasu ekranowego, by snuć opowieść dalej i domknąć faktyczne sedno historii, czyli relację między dwójką bohaterów. Trent Reznor Atticus Ross ilustrują zaś wszystko muzyką tak sugestywną, że bliżej jej do scenografii: dźwięki pianina są tu jak sopelki lodu a syntezatory wyją niczym szwedzki wicher. Najlepsze podsumowanie mojego zachwytu dała jednak Karen O w otwierającym film coverze "Immigrant Song" Led Zeppelin : "Ah, aah, aaah!".