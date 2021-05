CO OBEJRZEĆ W WEEKEND: "Mulan", "Dziedzictwo Jowisza", "Palm Springs"

***

Przejrzeliśmy dla Was najnowsze propozycje platform vod i wybraliśmy najciekawsze tytuły na weekend. Wśród nich aktorka " Mulan ", którą można oglądać już od dziś w HBO GO, a także serial superbohaterski na Netfliksie " Dziedzictwo Jowisza ", w którym na straży porządku na świecie staje nowe pokolenie.Na Netflksie obejrzycie też 3. sezon " Grzesznicy ", w którym bohater Billa Pullmana podejmie się rozwiązania zagadkowego wypadku samochodowego, w którym jeden z przyjaciół odniósł śmiertelne rany, a drugi wyszedł z niego bez najmniejszego urazu.Ciekawy wydał się nam też serial w Canal+ " Dochodzenie ", odtwarzający autentyczne i bardzo głośne morderstwo w Danii sprzed kilku lat. Ofiarą padła szwedzka dziennikarka, która udała się na wywiad na łódź podwodną, a której już nie wróciła.Tych z Was, którzy przegapili w kinach przed kilkoma tygodnia " Palm Springs ", ucieszy na pewno jego premiera w serwisach vod.Dajcie znać, co planujecie oglądać i co chcielibyście polecić.***serial, sezon 1.do obejrzenia na: NetflixSerial oparty jest na komiksach Marka Millara Franka Quitely'ego o młodym pokoleniu superbohaterów, które przejmuje stery po władających do tej pory rodzicach. Ich zadanie jest o tyle trudne, że najpierw muszą zapracować na zaufanie społeczeństwa, co utrudnia przytłaczająca legenda bezbłędnych rodziców.Dajcie znać, jak wrażenia po pierwszych odcinkach.serial, sezon 3.do obejrzenia na: NetflixTrzeci sezon cieszącego się dużą popularnością serialu-antologii, w którym detektyw grany przez Billa Pullmana rozwiązuje pozornie oczywiste zagadki kryminalne. W trzecim sezonie mierzy się ze sprawą wypadku samochodowego, w którym uczestniczyło dwóch przyjaciół. Jeden z nich zmarł, a drugi wyszedł ze stłuczki zupełnie bez szwanku. Podejrzane? Sprawdźcie sami.do obejrzenia na: NetflixKoreański dramat oparty na kreskówce o dwóch mężczyznach – 20- i 70-latku, których różni wszystko, ale wspólna miłość do baletu okazuje się nie znać żadnych granic. Obaj wspierają się w realizacji marzeń. Brzmi absurdalnie? Sami planujemy sprawdzić.serial, sezon 1do obejrzenia na: Amazon Prime VideoGłównych bohaterów grają tu bracia Gleesonowie – Domhnall i mniej znany Brian . Ten drugi wciela się w 32-letniego muzyka mieszkającego z matką i pogrążonego w maraźmie. Po jej interwencji jego najlepszego przyjaciela chłopak próbuje stanąć na nogi.do obejrzenia na: HBO GOJeśli przegapiliście aktorską " Mulan " w kinach, być może do obejrzenia jej w domu zachęcą Was słowa naszego recenzenta: "Chociaż nie jest filmem pozbawionym wad, to w ostatecznym rachunku nie ma to większego znaczenia. Jako baśń sprawdza się doskonale: bawi widzów, karmi ich wyobraźnię i wspiera w dążeniu do realizacji marzeń". A po seansie bez problemu znajdziecie na wielu dostępnych platformach oryginalną wersję animowaną. Kolejność seansów dowolna.do obejrzenia na: player.plFilm dokumentalny wyprodukowany przez Discovery+ Original o badaczach historii Eda Geina, jednego z najgroźniejszych seryjnych amerykańskich morderców nazywanych "Rzeźnikiem z Plainfield". Autorzy prowadzą dochodzenie w sprawia lokalnych zjawisk paranormalnych w swoim rodzinnym miasteczku. Próbując nawiązać mistyczne połączenie z duchem Eda i jego ofiarami, zadają sobie pytanie: czy zło żyje wiecznie?cykl Festiwal Filmów w Czasie Kwarantanny: Kino 2021. Nowe historiedo obejrzenia na: player.plWidzów kina festiwalowego może zainteresować, że na platformie player.pl można oglądać filmy w ramach Festiwalu Filmów w Czasie Kwarantanny organizowanego przez telewizję TVN Fabuła. Dostępne filmy to historie stworzone w czasie pandemii, opowiadają o życiu w izolacji i nowej "normalności". Festiwalowi towarzyszą pokazy specjalne, podczas których widzowie będą mogli zobaczyć m.in. serial Nataszy Parzymies "Kontrola", filmy młodych polskich twórców, wywodzących się z Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz ze Studia Munka oraz premierowo dokument Magdaleny Łazarkiewicz "Aktorki".serialdo obejrzenia na: Ale kino+ 5 maja o 20:10 oraz online na canalplus.com od 6 majaCoś dla miłośników krwawych historii. " Dochodzenie " to serial kryminalny odtwarzający autentyczne morderstwo, które miało miejsce niespełna cztery lata temu w Danii. Szwedzka dziennikarka Kim Wall zaginęła podczas wywiadu z właścicielem łodzi podwodnej. Skomplikowane śledztwo było głośne i trwało miesiącami. Jednym z podejrzanych był lokalny milioner-wynalazca porównywany do Elona Muska. Scenarzystą i reżyserem serialu jest Tobias Lindholm , autor m.in. scenariusza do nagrodzonego w tym roku Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego " Na rauszu " oraz " Polowania ".do obejrzenia na: player.pl, Canal+, Rakuten TVKiedy dwa miesiące temu otwarto kina na kilka tygodni, " Palm Springs " było jednym z kilku filmów w okrojonym repertuarze. Ci z Was, którzy zdążyli obejrzeć go na dużym ekranie, zachwalali jego błyskotliwość i ciepłe przesłanie. Historia dwojga bohaterów uwięzionych w wakacyjnej pętli czasowej można już nadrobić na platformach vod.a 11 maja na platformie player.pl zadebiutuje 2. sezon serialu " Szadź " rozgrywający się rok po wydarzeniach z sezonu 1.