Będzie prequel serialu "Bosch". Wybrano już aktora

Dobre wieści dla fanów serialu "Bosch" – platforma MGM+ zamówiła serial "Bosch: Start of Watch", który będzie prequelem oryginału. W młodszą wersję tytułowego bohatera wcieli się Cameron Monaghan ("Tron: Ares"), a na ekranie partnerować mu będzie Omari Hardwick ("Power").
"Bosch: Start of Watch" – co wiemy?
"Bosch: Start of Watch" Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
będzie już czwartą produkcją z tego uniwersum – do tej pory oprócz oryginału powstały także sequel "Bosch: Dziedzictwo
" oraz spin-off "Ballard
", który doczeka się drugiego sezonu. Za serial są odpowiedzialni Tom Bernardo
i Brian Anthony
; Bernardo
będzie też showrunnerem.
Akcja serialu będzie toczyć się w 1991 roku. 26-letni Harry Bosch, jako nowicjusz w LAPD, trafia pod skrzydła oficera szkoleniowego Eli Bridgesa (Hardwick
). Miasto pogrążone jest w napięciach rasowych, przemocy gangów i chaosie wewnątrz policji. Bosch zostaje wciągnięty w sprawę głośnego napadu i korupcji, która wystawi na próbę jego lojalność wobec odznaki i ukształtuje jego przyszłość jako detektywa kierującego się zasadą: Liczy się każdy albo nikt.
Michael Wright (szef MGM+) zapowiada, że "Bosch: Start of Watch"
uhonoruje dziedzictwo serialu i otworzy nowy, ekscytujący rozdział uniwersum.
W oryginale (opartym na powieściach Michaela Connelly’ego
) w rolę Boscha wcielił się Titus Welliver
. Pierwszy serial zadebiutował w 2015 roku i emitowany był do 2021 roku; sequel oglądaliśmy w latach 2022-2025.
Data premiery sequela nie została jeszcze ogłoszona.
"Bosch: Dziedzictwo" - zwiastun