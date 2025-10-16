Newsy Seriale Będzie prequel serialu "Bosch". Wybrano już aktora
Dobre wieści dla fanów serialu "Bosch" – platforma MGM+ zamówiła serial "Bosch: Start of Watch", który będzie prequelem oryginału. W młodszą wersję tytułowego bohatera wcieli się Cameron Monaghan ("Tron: Ares"), a na ekranie partnerować mu będzie Omari Hardwick ("Power").

"Bosch: Start of Watch" – co wiemy?



"Bosch: Start of Watch" będzie już czwartą produkcją z tego uniwersum – do tej pory oprócz oryginału powstały także sequel "Bosch: Dziedzictwo" oraz spin-off "Ballard", który doczeka się drugiego sezonu. Za serial są odpowiedzialni Tom Bernardo i Brian Anthony; Bernardo będzie też showrunnerem. 

Akcja serialu będzie toczyć się w 1991 roku. 26-letni Harry Bosch, jako nowicjusz w LAPD, trafia pod skrzydła oficera szkoleniowego Eli Bridgesa (Hardwick). Miasto pogrążone jest w napięciach rasowych, przemocy gangów i chaosie wewnątrz policji. Bosch zostaje wciągnięty w sprawę głośnego napadu i korupcji, która wystawi na próbę jego lojalność wobec odznaki i ukształtuje jego przyszłość jako detektywa kierującego się zasadą: Liczy się każdy albo nikt.

Michael Wright (szef MGM+) zapowiada, że "Bosch: Start of Watch" uhonoruje dziedzictwo serialu i otworzy nowy, ekscytujący rozdział uniwersum. 

W oryginale (opartym na powieściach Michaela Connelly’ego) w rolę Boscha wcielił się Titus Welliver. Pierwszy serial zadebiutował w 2015 roku i emitowany był do 2021 roku; sequel oglądaliśmy w latach 2022-2025. 

Data premiery sequela nie została jeszcze ogłoszona. 

"Bosch: Dziedzictwo" - zwiastun



