Amazon Prime Video pracuje nad dwoma spin-offami "Boscha". Co wiemy o projektach?

Co wiemy o spin-offach "Boscha"?

O czym opowiada "Bosch"?

planuje rozszerzyć uniwersum " Boscha ". Po siedmiu sezonach emitowanego w latach 2014–2021 serialu serwis stworzył kontynuację pt. "".Nowe seriale skupią się wokół granego przez Jamiego Hectora detektywai jeszcze nieobsadzonej detektywki. Bohaterowie ci są istotnymi postaciami w powieściach Michaela Connelly'ego , czyli autora książkowego pierwowzoru i producenta wykonawczego " Boscha ".Oba spin-offy, będące na wczesnym etapie produkcji, nie mają jeszcze tytułów. W pierwszym z nich, były partner, zostaje wyznaczony do tajnej misji FBI w Little Haiti w Miami. Ścigany przez mroczną przeszłość bohater musi znaleźć równowagę między swoim nowym życiem a brudnym podbrzuszem miasta.W drugim poznamy historię. Zostaje ona wyznaczona na szefową zajmującego się nierozwiązanymi sprawami wydziału policji Los Angeles. Bohaterce zależy nie tylko na rozwikłaniu zagadek kryminalnych, chce też sprawić, by departament, któremu przewodzi, cieszył się wiarygodnością i zaufaniem społecznym. Korzystając z doświadczenia, swojego mentora,robi wszystko po swojemu. Rozwiązuje sprawy w niekonwencjonalny sposób, ale jako kobieta zarządzająca jednostką policyjną musi też mierzyć się z trudnościami." to serial inspirowany powieścią. Głównym bohaterem jest, detektyw pracujący dla wydziału zabójstw. Mężczyzna zostaje oskarżony o zabicie podejrzanego w jednej ze spraw. W tym samym czasie policjant musi zmierzyć się ze swoją przeszłością podczas analizy znalezionych kości.