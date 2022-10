Oto Elizabeth Debicki jako księżna Diana w 5. sezonie "The Crown"

Zobaczcie zdjęcia z planu 5. sezonu "The Crown". Premiera już 9 listopada

Imelda Staunton i Jonathan Pryce jako królowa Elżbieta i książę Filip

Elizabeth Debicki jako księżna Diana

Claudia Harrison jako księżniczka Anna

Lesley Manville jako księżniczka Małgorzata

Jonny Lee Miller jako premier John Major

Olivia Williams i Dominic West jako Camilla Parker Bowles i książę Karol

Dominic West, Teddy Hawley, Elizabeth Debicki i Timothee Sambor w serialu "The Crown"

Co wiemy o 5. sezonie "The Crown"?

Netflix udostępnił serię zdjęć z planu najnowszego sezonu " The Crown ". Nowe odcinki serialu trafią na platformę już w 9 listopada. Gwiazdami produkcji będą tym razem Imelda Staunton (jako królowa Elżbieta) oraz Elizabeth Debicki , której przypadła rola księżnej Diany.Oparty na wydarzeniach historycznych serial przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste losy, które ukształtowały jej panowanie. Wraz z nową dekadą lat 90., rodzina królewska stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem; opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii.Ta burzliwa dekada została dobrze udokumentowana i przedstawiona przez dziennikarzy, biografów i historyków. Jak wyjaśnia Elizabeth Debicki , która wciela się w rolę księżnej Diany: "To niesamowite doświadczenie grać te postaci, ponieważ piąty sezon The Crown miał najwięcej odniesień wizualnych [do rzeczywistości]. W latach 90. wszystko zaczęło być filmowane, wtedy też narodził się 24-godzinny cykl informacyjny. Tym samym mamy dostęp do niesamowitej ilości treści". Dominic West (książę Karol) tak mówi o nowej obsadzie: "Myślę, że ludzie rozumieją potrzebę jej zmiany co dwa sezony. [Odgrywanie ról] to nie jest imitacja, a przywoływanie postaci". Imelda Staunton (królowa Elżbieta II) ma nadzieję, że, podobnie jak jej postać, spełniła swój obowiązek wobec publiczności: "Mam nadzieję, że moja rola spodoba się widzom. Ja już ją zagrałam i nic na to poradzę!".