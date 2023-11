Skandal pedofilski z księciem Albertem. W głównej roli Michael Sheen

Co wiemy o "A Very Royal Scandal"?

Zwiastun serialu "Skandal w brytyjskim stylu"

Nowy serialowy skandal skupi się na postaci zhańbionego członka brytyjskiej rodziny królewskiej, księcia Alberta.Był on tak miażdżący dla niego, że książę Albert ogłosił rezygnację z pełnienia wszelkich publicznych funkcji jako członek rodziny królewskiej.Wywiad dotyczył znajomości księcia Alberta z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą, który był pedofilem i stworzył prywatną siatkę zakupu nieletnich dziewcząt na swoje potrzeby. Książę Albert był przez wiele lat jego przyjacielem, często odwiedzał go w jego posiadłościach. Na długo przed wywiadem zaczęły też pojawiać się oskarżenia, jakoby książę Albert wiedział o skłonnościach pedofilskich Epsteina, bo sam je podzielał. Miał też uprawiać seks z zakupionymi przez Epsteina dziewczynkami.W księcia Alberta wcieli się Michael Sheen , dla którego będzie to kontynuacja współpracy z Amazonem. Jest bowiem jedną z gwiazd serialu " Dobry omen ".Jako Maitlis wystąpi Ruth Wilson . Aktorkę mogliśmy ostatnio oglądać w serialu fantasy " Mroczne materie ".W obsadzie są również: Joanna Scanlan Za kamerą stanie Julian Jarrold (" The Crown ", " This England "). Scenariusz przygotował Jeremy Brock , zdobywca BAFTA za " Ostatniego króla Szkocji ".