Styczeń w Xbox Game Pass powinien zadowolić każdego!

W styczniu w usłudze Game Pass pojawią się: Close to the Sun " – Chmura, PC + Konsole (Xbox One + X/S)Jest rok 1897. Olbrzymi statek badawczy Helios stoi w bezruchu na otwartym morzu. Nad bezlitosnymi falami uderzającymi o jego kadłub zbierają się ciemne chmury. Gdzie okiem nie sięgnąć widać gigantyczne, zdobione posągi.Zrodzony z utopijnej wizji Nikoli Tesli Helios stanowi niezależną od wpływów politycznych i odizolowaną od opinii publicznej przystań dla najwybitniejszych ludzi nauki. To miejsce, gdzie przekracza się granice współczesnej wiedzy o materii i czasie.Na pokład wchodzi dziennikarka Rose Archer, która pragnie odszukać swoją siostrę Adę, ale szybko odkrywa, że coś jest nie tak. Olbrzymie hale stoją puste, a w powietrzu unosi się odór gnijących ciał. Panuje absolutna cisza. Na drzwiach wejściowych widnieje wymalowane słowo… KWARANTANNA! Hell Let Loose " – Chmura, PC + Xbox Series X/SWeź udział we wciąż rozwijającej się grze Hell Let Loose – ostrej strzelaninie FPS osadzonej w realiach II wojny światowej. W niesamowitych bitwach bierze udział po 100 graczy kierujących piechurami, czołgami i artylerią. Linia frontu zmienia się dynamicznie, a całość oparta jest na zasobach w sposób znany ze strategii czasu rzeczywistego. Assassin's Creed Valhalla " – Chmura, PC + Konsole (Xbox One + X/S)Zostań Eivorem, legendarnym wikingiem i najeźdźcą. Eksploruj dynamiczny i piękny, otwarty świat średniowiecznej Anglii. Najeżdżaj wrogów, rozwijaj swoją osadę i wzmacniaj wpływy polityczne, aby znaleźć się pomiędzy bogami Walhalli. Figment " – Chmura, PC + Konsole (Xbox One + X/S)Muzyczna gra przygodowa rozgrywająca się w zakamarkach ludzkiego umysłu... Witajcie w świecie Figmentu Dziwny i surrealistyczny świat. Miejsce pełne najgłębiej skrywanych myśli, pragnień i wspomnień, zaludnione wieloma głosami, które słyszymy w głowie."Super Mega Baseball 4" – Chmura, PC + Konsole (Xbox One + X/S)Chwyć rękawicę i kij – pora wyjść na boisko z najlepszymi zawodnikami w historii, ponieważ Legendy pojawiły się w Super Mega Baseball 4. Do uwielbianego składu Super Mega League All-Stars dołączy ponad 200 byłych zawodowych graczy, takich jak Vladimir Guerrero, Johnny Damon, Ozzie Smith i Jason Giambi. Uderzaj, rzucaj i rób wślizgi do bazy, korzystając z charakterystycznego dla tej serii połączenia stylu ze starych automatów z wciągającą rozgrywką. We Happy Few " – Chmura, PC + Konsole (Xbox One + X/S)We Happy Few to opowieść o grupie odważnych i umiarkowanie beznadziejnych ludzi, którzy próbują uciec od bezrefleksyjnego i pozornie radosnego stylu życia w mieście Wellington Wells. W tej wersji lat 60. w Anglii konformizm jest najważniejszy. Musisz walczyć albo wtopić się w tłum otumanionych narkotykami mieszkańców, z których większość nie traktuje przyjaźnie ludzi nie stosujących się do ich dziwacznych zasad. Resident Evil 2 " – Chmura, PC + Konsole (Xbox One + X/S)Wydana w 1998 r. gra Resident Evil 2, jeden z najbardziej kultowych tytułów wszechczasów, wraca w pełni odświeżonej wersji na konsole nowej generacji.Rozegraj osobne kampanie jako Leon Kennedy lub Claire Redfield, przemierzając opanowane przez zombie obszary Raccoon City w zupełnie nowym widoku z perspektywy trzeciej osoby. Wszystko zostało zbudowane od nowa z użyciem silnika RE Engine firmy Capcom. Nowe łamigłówki, linie fabularne i miejsca, w których zarówno nowi, jak i doświadczeni fani znajdą nowe przerażające niespodzianki! Those Who Remain " – Chmura, PC + Konsole (Xbox One + X/S)Gdy światła gasną, ciemność spowija spokojne miasto Dormontu. Staw czoła mrożącym krew w żyłach koszmarom, dbaj o swoje zdrowie umysłowe i przetrwaj noc w tej fabularnej grze FPP z elementami thrillera psychologicznego.Na który z tytułów czekacie najbardziej?