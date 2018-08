Casey Affleck wyprodukuje film o szermierce

Getty Images © Frazer Harrison



Nie tak dawno temu Casey Affleck publicznie kajał się za zachowania, przez które świat napiętnował go jako seksualnego drapieżnika. Teraz okazuje się, że termin tych przeprosin nie był przypadkowy. Affleck szykuje się bowiem do produkcji filmu, w którym ma też wystąpić.Film będzie portretem sportsmenki, która musi jednocześnie walczyć ze swoimi wewnętrznymi demonami i rywalkami, które tak jak ona marzą o dostaniu się do szermierczej ekipy na igrzyska olimpijskie. Affleck zagra postać drugoplanową. Będzie ostrym trenerem szermierki.Obecnie trwają poszukiwania odtwórczyni głównej roli.