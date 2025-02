Casey Affleck i Miles Teller gwiazdami thrillera zemsty

Affleck zapoluje na Tellera. Co wiemy o filmie "Wild Game"?

Projekt jest adaptacją książkiFranka Bergona. Powieść z kolei była inspirowana wydarzeniami, które miały miejsce w Nevadzie w latach 80. XX wieku.Bohaterem jest Jack Irigaray ( Casey Affleck ), biolog działający w wydziale do spraw ochrony przyrody. Jack decyduje się wziąć udział w rutynowej akcji aresztowania kłusownika. Ta decyzja zaważy na całym przyszłym jego życiu. Wkrótce będzie świadkiem śmierci dwóch osób. On sam cudem przeżyje. Tak zacznie się spirala obsesji, autodestrukcji napędzana pragnieniem zemsty. Miles Teller wcieli się w renegata Claude'a Dallasa, który stanie się obsesją Jacka.Film wyreżyseruje nominowany do Oscara za scenariusz " Snajpera Jason Hall . Wśród producentów jest nominowany do Oscara za " Kompletnie nieznanego