Channing Tatum sam wyreżyseruje film o Gambicie?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Channing Tatum od lat próbuje doprowadzić do realizacji komiksowego widowiska. Na przestrzeni lat wiele osób zasiadało na stołku reżysera. Mimo to film wciąż nie został nakręcony. Tatum jednak nie zamierza się poddawać. Jak sugeruje portal Deadline, aktor może sam stanąć za kamerą.byłby jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim.Widowisko ma przedstawić wydarzenia, które doprowadziły do "przemiany" bohatera w sławnego Gambita. Jest on stosunkowo młodą postacią w komiksowym świecie Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku w zeszycie "Uncanny X-Men" nr 14. Remy Etienne LeBeau pochodzi z Nowego Orleanu i jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa. Porwany ze szpitala, był wychowany przez klan LeBeau, którego członkowie wierzyli, że jest dzieckiem z proroctw zapowiadającym zjednoczenie gildii złodziei i zabójców. Na ślubie z wnuczką przywódcy gildii zabójców został wyzwany na pojedynek przez brata swojej żony. Zabił go, za co został wygnany. Tak rozpoczęły się jego wojaże po świecie, podczas których spotkał Storm i trafił do X-Men.Ostatnie informacje dotyczącepochodzą z października ubiegłego roku. Wtedy to Simon Kinberg sugerował, że film będzie połączeniemi komedii romantycznej. Ogłoszono również nową datę premiery - marzec 2020 roku.Autorem scenariusza jest Reid Carolin , partner Tatuma w firmie producenckiej Free Association.Oczywiście nie wiadomo na razie, jaki wpływ na projekt będzie miało wchłonięcie 20th Century Fox przez Disneya, co powinno nastąpić już wkrótce.