Charlize Theron wyprodukuje superbohaterski serial DC dla HBO Max

Co wiemy o serialu "You Brought Me the Ocean"?

HBO Max przygotowuje serial na podstawie noweli graficznej DC pod tytułem "You Brought Me the Ocean". Jedną z producentek projektu jest Charlize Theron "You Brought Me the Ocean" będzie serialem składającym się z godzinnych odcinków. Historia opowie o młodym chłopaku Jacksonie Hydzie, który całe życie spędził na pustyni z dala od wody. Orientuje się jednak, że ta w dziwny sposób go pociąga. Mimo ostrzeżeń matki, by nie wybierał niestabilnej, niewiadomej przyszłości i został w rodzinnych stronach, on decyzuje się na wyjazd na studia na wybrzeżu. Odwagi dodaje mu kolega – instruktor pływania i przeciwnik konformizmu, w którym się zakochuje. Co więcej, bohater odkrywa, że w kontakcie z wodą jego ciało zaczyna świecić, a on zdobywa umiejętność panowania nad nią.Twórcami komiksu są Alex Sanchez i Jul Maroh.Serial wyprodukuje studio Warner Bros. Television."You Brought Me the Ocean" trafił już na ekran w 2010 roku w postaci serialu animowanego pt. " Liga młodych ". Charlize Theron mogliśmy ostatnio oglądać w " Szybkich i wściekłych 9 ", a ostatnio zapowiedziano, że aktorka pojawi się także w "Szybkich i wściekłych 10".