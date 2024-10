Chris Hemsworth zostanie disnejowskim Księciem z Bajki?

Chris Hemsworth był nordyckim bogiem, teraz zostanie Księciem?

Zwiastun filmu "Furiosa: Saga Mad Max"

Szczegóły fabuły filmu " Prince Charming " nie są jeszcze znane. Sam tytuł odnosi się do postaci Księcia z Bajki, który w kulturze angielskiej kojarzony jest głównie z bajką o Kopciuszku. Wiadomo jednak, że bohater filmu nie będzie księciem z konkretnej bajki, lecz raczej odwoła się do stereotypowego obrazu księcia na białym koniu, ratującego księżniczkę z opresji.Projekt był pierwotnie zapowiadany dekadę temu, ale nie udało się go zrealizować. Teraz pomysł powrócił i ma już reżysera – jest nim, specjalista od filmów familijnych. Na swoim koncie ma dwie pierwsze części " Paddingtona ", a ostatnio odniósł sukces filmem " Wonka ".King będzie także współautorem scenariusza. W pracach nad tekstem wspomogą go Simon Barnaby i Jon Croker (" Paddington 2 "). Chris Hemsworth nie może narzekać na brak filmowych ofert. W tym roku zagrał w dwóch dużych produkcjach:oraz. Aktualnie pracuje dla Amazona przy filmie, adaptacji opowiadania Dona Winslowa , która ma być utrzymana w stylu " Gorączki