Chris Rock w 4. sezonie "Fargo"

Na początku tego roku, gdy ogłoszono, że powstanie 4. sezon, prezes stacji FX, dla której powstaje serial – John Landgraf – zapewniał, że jego autor – Noah Hawley – ma już pomysł na nowe odcinki, mimo tego że jest bardzo zapracowany przy drugim sezonie. I rzeczywiście – wydaje się, że fabuła nowej odsłony nabrała już kształtów. Angaż dostał właśnie Chris Rock . Aktor zagra głowę przestępczej rodziny.Wiemy też już, w jakich latach i w jakim mieście będzie się rozgrywała akcja – mają to być lata 50. w Kansas City w stanie Missouri. Będzie to miejsce, w którym krzyżują się drogi dwóch imigranckich społeczności – Włochów z Włoch i Afroamerykanów z południa uciekających przed rasistowskim prawem Jima Crowa. Obie poszukują spełnienia swojego amerykańskiego snu, krocząc przestępczą ścieżką. By utrzymać między sobą pokój, największe rodziny wymieniają się swoimi najstarszymi synami.Postać Rocka oddaje więc swojego najstarszego syna swoim wrogom i musi wychowywać syna swoich wrogów jak własnego. W pewnym momencie głowa drugiej rodziny umiera. I wszystko się zmienia.Produkcja ma się rozpocząć jesienią przyszłego roku.