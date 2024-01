Wiemy, kto nakręci hollywoodzki remake "Na rauszu"

Chris Rock wyreżyseruje nowe "Na rauszu"

"Na rauszu": hit europejskiego kina

Zwiastun filmu "Na rauszu"

Pierwszą wersję scenariusza napisał Stuart Bloomberg. Aktualnie producenci poszukują nowego scenarzysty, który do spółki z Rockiem przygotuje kolejny draft. Na razie nie wiadomo, czy komik zdecyduje się również stanąć przed kamerą.Przypomnijmy, żepracuje aktualnie nad filmową biografią Martina Luthera Kinga , która powstanie dla wytwórni Universal. W jego reżyserskim CV znajdziemy również komedie " Pierwsza piątka ", " Chyba kocham swoją żonę " i " Przywódca - zwariowana kampania prezydencka ", a także serial " Wszyscy nienawidzą Chrisa ".to historia czterech zaprzyjaźnionych nauczycieli pracujących w liceum. Pewnego dnia spotykają się, aby świętować urodziny jednego z nich. Po wypiciu paru kieliszków szampana wdają się w dyskusję, w wyniku której wysnuwają ciekawą teorię. Zgodnie z nią utrzymywanie przez człowieka poziomu 0,5 promilu alkoholu we krwi skutkuje produkcją hormonów szczęścia w organizmie. Wzrasta również wydajność danej osoby i pobudzona zostaje jej zdolność do kreatywnego myślenia. Bohaterowie postanawiają na własnej skórze sprawdzić słuszność owej teorii. Będą zażywać odpowiednią dawkę alkoholu przez cały dzień, również w pracy. Początek wcielania teorii w życie zapowiada się obiecująco. Stopniowo jednak eksperyment wymyka się bohaterom spod kontroli.Oryginał wyreżyserował Thomas Vinterberg , a główne role zagrali Mads Mikkelsen Magnus Millang oraz Lars Ranthe . Film zdobył m.in. Oscara i BAFTA dla najlepszej produkcji międzynarodowej, a także cztery Europejskie Nagrody Filmowe.