Christopher Walken będzie walczył z GMO

Getty Images © Cindy Ord



) zagra główną rolę w niezależnym dramacie pod tytułem. W obsadzie jest też Christina Ricci ).Film inspirowany jest sprawą sądową z 1998 roku. To wtedy pewien farmer odkrył w swoim zbiorze rzepaku odmianę genetycznie zmodyfikowaną przez wielki koncern. Postanowił on walczyć o swoje i sprzeciwić się praktykom wielkiego przemysłu rolniczego. Po drodze odkrył, że podobnych do niego osób jest o wiele więcej. W ich oczach stał się lokalnym bohaterem.Obraz wyreżyseruje Clark Johnson . Autorami scenariusza są Hilary Pryor i Garfield L. Miller