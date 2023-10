Co za obsada! Chuck Norris i Vanilla Ice w komedii o zombie

Co wiemy o filmie "Zombie Plane"?

Chuck Norris wraca do kina

Zwiastun filmu "Niezniszczalni 2"

Film jest produkcją australijską, która ma spieniężać nostalgię za latami 90. Jest to komedia, w której w epizodach pojawi się wiele osób popularnych trzy dekady temu. Chuck Norris zagra w filmie fikcyjną wersję samego siebie, szefa tajnej agencji szpiegowskiej. Jego podopiecznym i najlepszym uczniem jest Vanilla Ice, którego zagra Vanilla Ice . Fikcyjną wersję samej siebie zagra też popularna australijska piosenkarka Sophie Monk rozgrywać się będzie w bliskiej przyszłości. Ludzkość stanęła na skraju katastrofy za sprawą epidemii zombie. Tajna agencja rządowa rekrutuje najlepszych szpiegów i celebrytów, by wspólnie pokonali grożące światu niebezpieczeństwo.Film wyreżyserowali Lav Bodnaruk i Michael Pier. Zdjęcia do niego już się zakończyły. Kręcone były w Australii.Twórcy spróbują zainteresować międzynarodowych dystrybutorów swoim filmem na listopadowych targach American Film Market.oraz liczne filmy akcji. Jednak. Od tamtej pory Norris zajmował się innymi rzeczami (w tym wspieraniem skrajnej prawicy w kolejnych wyborach). Norris był twarzą wielu kampanii promocyjnych. Wśród nich był producent broni Glock, co wywołało falę krytyki w związku z licznymi tragediami, które spowodowane były niekontrolowanym dostępem do broni palnej osób o niestabilnej psychice.Od czasu do czasu Norris wracał do aktorstwa. Były to jednak epizody w serialach () i grach wideo ().