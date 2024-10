Colin Farrell powróci jako detektyw John Sugar

"Sugar" powróci na platformę AppleTV+

Oceniamy serial "Sugar"

Serial " Sugar " to historia Johna Sugara. Jest prywatnym detektywem z Los Angeles. W pierwszym sezonie zajmował się sprawą zniknięcia Olivii Siegel, wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Śledztwo prowadzi Sugara do odkrycia wielu rodzinnych tajemnic Siegelów. Część z nich jest całkiem świeżych, część wydawała się dawno pogrzebana.Gwiazdą serialu jest. Pełni on również funkcję producenta wykonawczego.O drugim sezonie " Sugara " na razie nic nie wiemy. Wiadomo jedynie, że showrunnerem Sam Catlin, który wcześniej pracował przy takich serialach jak " Breaking Bad " i " Kaznodzieja ".