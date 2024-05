Coppola zachowywał się niewłaściwie na planie "Megalopolis"? Producenci bronią reżysera

Francis Ford Coppola zachowywał się niewłaściwie na planie "Megalopolis"?! Producent broni reżysera

Według opublikowanego dziś w The Guardian tekstu podczas pracy nad " Megalopolis Francis Ford Coppola miał niewłaściwie zachowywać się wobec statystek.– czytamy w raporcie. Darren Demetre , koproducent wykonawczy " Megalopolis ", broni reżysera. W cytowanym przez Variety oświadczeniu opisał on, jak z jego perspektywy wyglądała sytuacja, która stała się źródłem oskarżeń:Z kolei blog World of Reel cytuje fragment e-maila niewymienionego z nazwiska hollywoodzkiego producenta, który nie ma wątpliwości, że cała sprawa jest spiskiem mającym na celu zdyskredytować legendarnego reżysera:W " Megalopolis " występują m.in. Adam Driver Jon Voight . Zobaczcie zwiastun:Akcja " Megalopolis " toczy się w utopijnej wersji Nowego Jorku (zwanego Nowym Rzymem), który zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy. Francis Ford Coppola napisał scenariusz filmu jeszcze w latach 80. Produkcja była bliska realizacji w 2001 roku, ale zamachy terrorystyczne na World Trade Center pogrzebały te plany. Z projektu zaczęli wycofywać się kolejni sponsorzy, a reżyser skupił się na mniejszych, bardziej osobistych dziełach. Aby sfinansować projekt, w 2022 roku Coppola zdecydował się sprzedać część należących do niego winnic. Wyłożył na produkcję 120 milionów dolarów.