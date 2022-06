Czerwiec w PlayStation Plus - w co zagramy?

PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą w czerwcu mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych w maju gier? God of War " (PS4)Kratos zszedł ze ścieżki pełnej zemsty i wybrał życie śmiertelnika. Teraz musi stawić czoła nieznanej krainie, niespodziewanym zagrożeniom i wyzwaniom, które niesie ze sobą ojcostwo. Razem ze swym synem, Atreusem, rozpoczyna podróż w głąb brutalnej krainy Midgardu, aby zmierzyć się z własnymi demonami i niebezpieczeństwami mroźnej północy. Świat God of War jest pełny przerażających stworzeń, bezlitosnych bogów i nieokiełznanych żywiołów, które będą sprawdzały umiejętności graczy na każdym kroku. Naruto to Boruto: Shinobi Striker " (PS4)Gra Naruto to Boruto: Shinobi Striker łączy pokolenia legendarnych ninja i pozwala każdemu z graczy na zapisanie się na kartach historii świata shinobi. Zadaniem każdego z nich będzie szlifowanie swoich umiejętności i poznawanie sekretów nowych jutsu. Następnie, w trakcie rozgrywki online, gracze będą musieli łączyć się w czteroosobowe drużyny, realizować wyzwania i próbować swoich sił w walce z innymi drużynami."Nickelodeon All-Star Brawl" (PS4 & PS5)"Nickelodeon All-Star Brawl" to zabawa dla maksymalnie czterech graczy, która pozwala wcielić się w ulubione postacie Nickelodeon i walczyć w fantastycznych platformowych bitwach! Gracze będą mieli do wyboru bohaterów i gwiazdy seriali Nickelodeon, takich jak SpongeBob Kanciastoporty, Wojownicze Żółwie Ninja, Danny Phantom, Hey Arnold! i wiele więcej. Każda postać posiada unikany styl walki i dysponuje zestawem ruchów i ataków inspirowanych jej osobowością i umiejętnościami. Wszystkie potyczki toczą się na klimatycznych, animowanych arenach, dzięki czemu każdy pojedynek to nowa przygoda. Każdy gracz może również spróbować swoich sił w potyczkach online i zmierzyć się z innymi w walce o dominację w uniwersum Nickelodeon!Powyższe gry będą dostępne od 7 czerwca 2022. Gry z konsoli PlayStation 4 możecie uruchomić dzięki wstecznej kompatybilności na konsolach PlayStation 5.