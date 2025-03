Czy "Przepiękne!" to przepiękny film? Recenzja

Dzień kobiet (recenzja filmu "Przepiękne!", reż. Katarzyna Priwieziencew)

Jak wygląda życie w starym małżeństwie – razem czy obok siebie? To pytania ciśnie się na usta Krysi ( Hanna Śleszyńska ), kiedy po przebudzeniu mąż ( Olaf Lubaszenko ) kolejny raz odrzuca jej awanse. Problemy w łóżku ma też Magda ( Marta Nieradkiewicz ), młoda mama, która boi się, że po dwóch ciążach nie podoba się już partnerowi ( Mikołaj Roznerski ). Za to jej przyjaciółka singielka (Marta Ścisłowicz) seks bezwstydnie lubi, jej trudności zaczynają się dopiero podczas porannych ucieczek z cudzych mieszkań. Dalej wątki tylko się mnożą. A wraz z nimi bohaterki i ich problemy. Katarzyna Priwieziencew bierze na warsztat film " Wunderschön " z 2022 roku i adaptuje go niemal jeden do jednego. Na niemieckim rynku tytuł osiągnął niewątpliwy sukces, przynosząc producentom 16 milionów euro zysku. Polskie " Przepiękne! " też ma potencjał, aby przyciągnąć do kin szeroką i różnorodną widownię – w końcu opowiada o kobiecych i dziewczyńskich doświadczeniach co najmniej kilku pokoleń. W większości z tych historii łatwo się odnaleźć. To opowieści o różnych obliczach samotności – tej w małżeństwie, macierzyństwie, licealnej klasie czy wreszcie – świecie zdominowanym przez kult idealnego ciała czy dyskurs romantycznej miłości. To, że film jest skierowany do mainstreamowej widowni, nie przeszkadza twórcom w przełamywaniu takich społecznych tabu jak seksualność osób starszych czy luźność pochwy po porodzie. Kobieca cielesność, tkwiąca przecież tak długo w szponach męskiej i naukowej kontroli, jest tu nieocenzurowana, a w spojrzeniu kamery kierowanym na przeglądające się w lustrze bohaterki czuć przede wszystkim czułość i troskę.Za produkcję filmu odpowiada między innymi TVN. I pod wieloma względami " Przepiękne! " ogląda się właśnie jak tvn-owską produkcję: jesteśmy w Warszawie, mieszkania są tu ładne i przestronne, a miasto oferuje nieskończone możliwości – z karierą w korpo czy modelingu na czele. Formalna strona również nie odbiega od standardu, do jakiego przyzwyczaiły nas takie franczyzy, jak " Planeta singli " czy " Listy do M. ". W efekcie język wizualny filmu można określić co najwyżej jako zerowy: kolory są tu wysycone i jasne, a szybki montaż służy przede wszystkim dynamizowaniu akcji i ilustrowania jej przebiegu.Bo twórcy nawet nie próbują opowiadać obrazem, główne sensy filmu muszą wybrzmieć w warstwie dialogowej lub zostać spuentowane z offu głosem Kamili Urzędowskiej . Nieczęsto brakuje tu subtelności – w jednej ze scen nauczycielka pyta klasę, jak kult idealnego ciała łączy się z władzą, a po sekundzie następuje przebitką na modelkę, która wywołuje wymioty nad muszlą klozetową. Aż chce się wykrzyczeć: "zrozumiano!". Podobny sposób narracji rozsławiają obecnie produkcje Netfliksa – jeśli obejrzycie uważnie taki film, jak " Irlandzkie życzenie ", zdacie sobie sprawę, że wszystko, co dzieje się na ekranie, znajduje odbicie w wypowiedziach postaci. Kiedy bohaterowie spędzają miło dzień, jeden z nich powie wieczorem: "Spędziliśmy razem dzień. Przyznaję, że był to piękny dzień wypełniony spektakularnymi widokami i romantyczną ulewą". Wydaje się, że intencją twórców podobnych produkcji jest tworzenie treści, które nie wymagają w odbiorze większego skupienia. W efekcie część filmów okazuje się po prostu nieoglądalna, bo pokłada właściwie zerową wiarę w zdolność widza do oglądania ze zrozumieniem.Magda ( Marta Nieradkiewicz ) próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia ( Marta Ścisłowicz ), skryta za murem nieufności, za wszelką cenę, unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia ( Hanna Śleszyńska ), po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata ( Katarzyna Herman ), odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką. Julia ( Kamila Urzędowska ) jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia ( Róża Szmidt )? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.